HIT TVIT U ČETIRI PREDLOGA! Dačić o izborima: Ja neću da se kandidujem na predsedničkim izborima, potpuno podržavam Akeksandra Vučića!

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su bili doktorka Jelena Begović, direktorka instituta za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo, koja je na na listi Srpske napredne stranke, predsednik Skupštine Srbije i lider socijalista Ivica Dačić, glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević.

Doktorka Bjegović je komentarisla to što se nalazi na listi SNS rekavši da nikada pre nije bila politički aktivna, te da je ponosna što se nalazi na listi SNS.

- To je bio veliki izazov. Dobila sam neviđenu podršku - rekla je ona govoreći o epidemiji koronavirusa u Srbiji.

- Mene interesuju nauka i obrazovanje. Oni postaju stubovi u ozbiljno razvijenim državama. To postaje ekonomska kategorija - kaže ona.

Ivica Dačić je govorio o političkoj kulturi u Srbiji.

- Svako ko se politički angažuje bude na udaru političkih neprijatelja koji su u manjini. Takvo ponašanje nije ni kulturno, ni pristojno. Imali smo milion primera gde su ljudi preko noći dobijali napade i pretnje zato što su se politički angažovali - rekao je on.

On je doktorki Begović čestitao na angažovanju u politici i tome što se našla na listi SNS.

Vučićević je istakao da je skromnost jedna od njenih vrlina, i da je ona jedna od najpoznatijih i najcenjenijih naučnika u evropskoj naučnoj zajednici.

PREDLOG BROJ JEDAN - ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Vučićević je istakao da su napadi dela opozicije na ekonomsku saradnju očajnički pokušaji.

- Govoriti da ima bilo šta loše u sklapanju ugovora o slobodnoj ekonomskoj zoni je na nivou velike gluposti. Si Đin Ping je jedan od nekoliko najmoćnijih lidera sveta. Sastanak Vučića i Si Đin Pinga je trebalo da traje 20 minuta a trajao je više od dva sata - rekao je on.

Kako kaže ovo je sedmi susret Si Đin Pinga i Aleksandra Vučića.

- Trgovinska razmena sa Kinom je povećana za 152 puta. Sporazum o oslobodnoj tgovini s aKinom će biti od izuzetnog značaja za Srbiju - rekao je on.

Dačić je rekao da podržava saradnju Srbije sa Rusijom i Kinom.

- Oni koji rade protiv te saradnje rade protiv interesa svih građana Srbije i srpske države - rekao je on.

Doktorka Begović je rekal da će Srbija imati benefita od ekonomske sarandje sa Kinom.

- To je veliko tržište od milijardu i po ljudi - rekala je ona.

PREDLOG BROJ DVA - STEFAN NEMANJA

Doktorka Begović rekla je da je zatečena takvim komentarima o spomeniku osnivaču Srbije Stefanu Nemanji.

- Ljudi koji se bave politikom ne mogu da takve stvari tako olako izgovaraju - rekla je ona.

Dačić je rekao da je dobro što je taj deo opozicije koji predvodi Đilas počeo da jasno govori šta misle on građanima.

- Ovde je reč o odnosu prema srpskoj istoriji i Srbiji. Siguran sam da u Beogradu postoji mnogo građevina koje nekome bodu oči, ali zašto im smeta neko ko je osnivač srpske države i srpske crkve - rekao je on.

Dragan J. Vučićević je istakao da je suština toga što Goran Marković i Vladeta janković rasizam.

- To je drugosrbijanski rasizam. Za njih je nažalost Marinkova bara sinonim za Rome. To je sramota. U suštiini toga vi vidite samo rasizam. Oni lažu iz dana u dan - kaže on.

PREDLOG BROJ TRI - OPOZICIONE TURBULENCIJE

- Kada je u pitanju neki njihov interes oni se svi ujedinjuju. Uoči prošlih izbora cenzus je smanjen na tri posto i oni to ni tada nisu mogli da ostvare. Tu kod njih nema ničega osim mržnje i laži. Koje su to dobro rešenje oni najavili - upitao je Vučićević komentarišući ponašaje dela opozicije.

Dačić je rekao da iz dela opozicije napadaju na loe izborne uslove jer znaju da nemaju nikave šanse da ostvare dobar rezultat.

- Kakva je to opozicija koja se ne sprema za pobedu već sprema alibi zašto su izgubili i za to planira da okrivi Aleksandra Vučića - rekao je on.

- Ja neću da se kandidujem na predsedničkim izborima, potpuno podržavam Akeksandra Vučića - rekao je Dačić.

Doktorka Begović rekla je da je u SNS pronašla podršku za nauku i obrazovanje i da zato podržava tu politiku koji vodi Aleksandar Vučić.

- Mi glasamo o budućnosti Srbije, o našem razvoju. Iz mog ugla je jako bitno kako će naša deca da žive i rade za 10 - 20 godina - rekla je ona.

PREDLOG BROJ ČETITI - ĐOKOVIĆ U PREDSEDNIŠTVU

Dačić je rekao da je opozicija napadom na Đokovića pokazala dvostruke aršine.

- On je se sastajao i pre sa predstavnicima vlasti pa ga niko nije napadao sve dok se nije sastao sa Aleksandrom Vučićem - podvukao je Dačić.

Doktorka Begović je rekla da je Novak Đoković ambasador Srbije u svetu.

- Normalno je to što je predsendik Srbije primio najboljeg tenisera sveta. I Federera i Nadala su zvali predsednici zemalja odakle su na prijeme, i to je normalno - rekla je ona.

- Iako to nije morao, Aleksandar Vučić je uradio sve što je mogao i on je čovek došao da se zahvali. To je smetalo ljudima koji su licemeri i ne vole svoju Srbiju - rekao je Vučićević.

GLASOVI PUBLIKE:

Tijana je glasala za predlog broj četiri

Milena je glasala za predlog broj jedan

Nikola je glasao za predlog broj četiri

GLASOVI GOSTIJU:

Jelena Begović glasao je za predlog broj jedan

Ivica Dačić glasao je predlog borj jedan

Dragan J. Vučićević glasao je predlog broj jedan

