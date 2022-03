DODIK NAPUSTIO SEDNICU PREDSEDNIŠTVA BiH: Ako pada Ustav pada i država

Milorad Dodik napustio je sednicu Predsedništva Bosne i Hercegovine nakon čega se obratio okupljenim novinarima.

On je prije nego je napustio sjednicu tražio izmjenu dnevnog reda oko zauzimanja stava Predsedništva BiH u vezi sa situacijom u Ukrajini.

On je tražio da Bosna i Hercegovina bude neutralna po pitanju Ukrajine.

Neizvesno je na koji će se način moći nastaviti dalje.

– Jedino Predsedništvo može zauzeti određene stavove. To nije ministarstvo, a pogotovo nisu ambasadori, to je podvala koju pokušavaju muslimani ovdje u Sarajevu da podvale Radi se o ciničnom pokušaju da se obezvrijede, ponize stavovi i čitav srpski narod. – rekao je Dodik.

Apsolutno je „nemoguće, neodrživo, nelogički, politički i zdravorazumski da to bude ta vrsta povezivanja“.

– Niko ne spori, pa ni ja, kao što ne sporim ni teritorijalni integritet Srbije a spore ostala dva člana Predsjedništva, pogotovo Komšić, kao što ne sporim teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ili ne sporim teritorijalni integritet bilo koje članice Ujedinjenih nacija, tako ne sporim ni teritorijalni integritet Ukrajine. Ja sam to rekao i ranije i u tom pogledu nema nijednog razloga da se poziva na to da ima neko ko bi urušio teritorijalni integritet. Ali, ovdje je situacija savim drugačija – utvrdio je Dodik.

On je poručio da smiješno pozivanje na jednu izjavu iz 2014. godine, odnosno saopštenje koje nije ni odluka Predsedništva koji kaže da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.

– Nespojiv je teritorijalni integritet i Ukrajine. Ja sam to rekao i ranije na tu temu i u tom pogledu nema nijednog razloga na to da neko ima ko bi porušio teritorijalni integritet. Nije bilo priznanja 2014. godine dvije republike od strane Rusije. Nije bilo rata na prostoru Ukrajine, nije bilo ovakve histerične reakcije jednog dijela svijeta, apsolutnog traženja da se podvrgnu svi samo njihovim stavovima i to je tražilo jedan neutralan stav BiH i bježanje od toga da se BiH uvuče u bilo kakvim primjesama sa situacijama u Ukrajini. Vidim da nema rečenice koja se desila u Ukrajini, a da se ne upoređuje sa Sarajevom, BiH – kazao je Dodik.

On je, naime, tražio da Bosna i Hercegovina bude neutralna po pitanju Ukrajine, odnosno ruske agresije.

– Mislim da je ovo krah ukupnog sistema. Ako pada Ustav pada i država. Gospoda se odlučila da sruše Ustav – poručio je Dodik.

– Dakle ovdje se radi o činjenici da, prvo nametanje zakona od strane neovlaštenog stranca, koji nema pravo ni da predlaže, a kamoli da nameće zakone ranije, kao i danas da se ignoriše ustavna nadležnost Predsjedništva i činjenica da se mora usaglasiti i konsenzusom donijeti bilo koje spoljno-političko pitanje.

