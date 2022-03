VUČIĆ IZ VALJEVA PORUČIO: Dolaskom Bizerbe, otvaramo novu eru! Prosečna bruto plata biće preko 1100 evra, dvostruko više nego sada! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike Bizerba u Valjevu.

Nakon polaganja kamena temeljca, predsednik Srbije je imao priliku da se zajedno sa Andreasom Krautom obrati svima prisutnima.

Vučić je istakao da je prvi put, kada je dozvoljena najava ove investicije u Valjevu, tu vest sa radošću primio, i saopštio građanima Srbije.

- Ljudi nisu toliko verovali, a od tada se mnogo toga uradilo. I obično kada ljudi gledaju, obično kažu "skupili se, održali dva govora, i to je to", a mi smo u međuveremu radili. Ovo mesto je divno za fabriku, i ovo je bitan projekat za okolinu. U poslednjem kvartalu kreće proizvodnja, a do tada mora biti završena deonica Lajkovac - Valjevo - rekao je Vučić.

Kako kaže, to nije dovoljno, neophodan je "bajpas" i ulica, kako bi Bicerba radila kako treba.

- Gas stiže do novembra, i onda ostaje samo plastika, i time bismo ispunili sve uslove. Da Valjevo bude kao za vreme Jugoslavije - rekao je Vučić.

Kako kaže, posebno je srećan jer su investitori došli u Valjevo, zahvalio se na trudu i energiji.

- Za nas je ovo veliki dan. Da ljudi u Valjevu razumeju, prosečna bruto plata će biti preko 1100 evra. Dvostruko više nego sada - objašnjava Vučić.

Kako kaže, 400 ljudi će imati posebno znanje, odgovornost, a istovremeno, ovde će se učiti, kako i na koji način "Muzej vaga i tegova" funkcioniše, i videti kako da svoje znanje unapredimo.

- Kompanija je osnovana u malom mestu u Valingenu, ovo je peta generacija kako, ne samo da čuvaju Bicerbu, već čine sve da ona raste i stvara veći profit. Drago mi je što ste izabrali Valjevo i Srbiju - rekao je Vučić.

Kako je napomenuo, svi koji će da borave i žive u Valjevu, imaće bolji i lepši život, navodeći da Valjevo ima pregršt toga da ponudi i pokaže.

- U Valjevo se malo ulagalo, a sada sa dolaskom Bizerbe, otvaramo novu eru - kaže Vučić i dodaje:

- Valjevo i Valjevci će pokazati, ne samo veliko i široko srce, već i to koliko su vredni is premni da rade. Srećan sam što ovakvu ceremoniju možemo da uradimo sa uspešnom nemačkom kompanijom. Siguran sam da će fabrika u Valjevu da bude biser ili dragulj u uspešnosti posla.

Predsednik se zahvalio svim ženama koje su učestvovale u ovom projektu.

Kako kaže, žene su nosioci progresa, oslonac i budućnost, i zato je zahvalan svim ženama Srbije, posebno da na današnji dan.

