Ljajić otkrio da ima poptuni prekid filma i da se ničeg o nesereći ne seća!

Rasim Ljajić Lider SDPS i bivši ministar koji je povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći u nedelju na autoputu Beograd - Niš kod Ražnja, u kojoj je poginuo Branko Gogić (45), jedan od njegovih najbližih saradnika i direktor JP Emisione tehnike i veze, otkrio je za Kurir i da ima poptuni prekid filma i da se ničeg o nesereći i dalje ne seća.

- Sećam se samo tog trenutka kad smo ušli u auto, pričam s Brankom o tome kakvo je vreme... Sledeći trenutak kog se sećam je bolnica... ja ležim, oko mene lekari, sestre. Vidim nema Brnaka, i odmah pitam doktora: "Đe Branko?" On tu izbegne odgovor. Opet pitam sestru, ona poče nešto da vrda...Vidim ja odmah da nešto lažu, miriše na nešto loše... Najteže mi je zbog Branka.

Ljajić kaže i da mu je doktor objasnio da je moguće da mu se vremenom vrati sećanje, ali da to sve zavisi od toga koji je stepen kontuzije zadobio. Podsetimo, Rasim Ljajić teže je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se desila na auto-putu Beograd-Niš kod Ražnja. Ljajicev saputnik, predsednik IO SDPS i direktor JP "Emisione tehnike" Branko Gogić, koji je upravljao "škodom superb", od težine povreda zadobijenih u nesreći preminuo je na licu mesta. Ljajić je čistom srećom preživeo.

Do nesreće je došlo kad je auto "škoda superb", najverovatnije zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu, probio zaštitnu ogradu i izleteo na travnatu površinu između auto-puta u pravcu Niša i lokalnog puta Ražanj-Aleksinac. S obzirom na to da je na mestu gde je automobil izleteo sa auto-puta blaga nizbrdica, došlo je do prevrtanja automobil, koji se tumbao gotovo sto metara i na kraju se, potpuno havarisan, zaustavio na krovu.

Vatrogasci su sekli lim smrskanog automobila kako bi izvukli Gogićevo telo. A svedoci koji su prvi došli do automobila su, navodno, zatekli Ljajića kako sedi pored havarisanog vozila. Nejasno je da li je ispao iz kola dok su se prevrtala ili je sam izašao iz njih.

U trenutku nesreće Rasim Ljajić se nalazio na mestu suvozača i pravo je čudo da je ostao živ. Prema rečima direktora UKC Niš Zorana Perišića, Ljajić je zadobio ozbiljne telesne povrede grudnog koša.

