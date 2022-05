PODMUKLOST LAŽNE ELITE! Opaki Teodorović savetuje neprijatelje Srbije: Ja bih pritskao Vučića, on je slab i ne može to da izdrži

Da bi ste slomili Srbiju udarajte iz sve snage po Vučiću, nema šanse da on to izdrži, izjavio je na N1 Dušan Teodorović.

On je naime gostujući na N1 iskoristio priliku da prikaže svu podmuklost lažne elite, napadajući direktno predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno, pozivajući na to da se na njega izvrši još veći pritisak, jer neće, kako kaže, moći to da izdrži.

