Vučević: Andrej Vučić je jedan od NAJSTRUČNIJIH ljudi u SNS i jedan od motora stranke!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, bio je gost u emisiji kod Vladimira Đukanovića. Oni su razgovarali o svim ključnim političkim temama u našoj zemlji. Takođe, jedna od tema bili su napadi kako na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tako i na njegovog brata Andreja, koji je zbog svoje bliskosti sa bratom idealna meta.

Vučević je istakao da je Andrej Vučić jedan od najstručnijih ljudi u SNS, kao i da svi navodi i lažne priče imaju za cilj da oslabe predsednika Vučića jer za njega to predstavlja Ahilovu petu.

– Andrej Vučič je jedan od najoperativnijih, najmobilnijih, najfunkcionalnijih i veoma stručnih ljudi u SNS, pre svega u pogledu stranačko-organizacionog rada – istakao je Vučević, na šta se Đukanović nadovezao:

– On je mozak za to. Zavidim Vojvodini, posebno Novom Sadu što vam je saborac.

– Družeći se sa njim, mogu reći da on poznaje mnoga polja bolje od svih onih koji nam se predstavljaju kao eksperti po pitanju ekonomije, opšte politike, bezbednosti. Pročitao je mnogo više od onih koji nam sole pamet svaki dan. Nije on samo puki organizator. On je vrlo obrazovan čovek, završio je državni fakultet sa odličnim prosekom, smiren, staložen, odgovoran i zato je idealna meta – rekao je Vučević i dodao:

– Dakle, razlozi napada su to što je snažno vezan sa starijim bratom i ujedno što je je jedan od motora SNS. Naslušali smo se kleveta, gadosti, opskurnih stvari, vređajući njihovu porodicu, praveći od njega progonjenu životinju koja ne sme nigde da se pojavi. Andrejevo ime je jedno od najzloupotrebljivanijih imena – kaže Vučević.