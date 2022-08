Stefanović: Kurti i Mehaj svesno obmanjuju sopstveni narod

Nema nijednog međunarodnog akta koji Prištini dozvoljava da formira vojsku na teritoriji naše južne pokrajine, ali zato ima Briselskog sporazuma kojim se albanska strana obavezala pred Evropskom unijom da formira Zajednicu srpskih opština, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović.

Ministar je rekao da to odlično znaju i Armend Mehaj i Aljbin Kurti, dok svesno obmanjuju sopstveni narod, pokušavaju da zastraše Srbe na Kosovu i Metohiji i izazovu destabilizaciju našeg regiona na sve moguće načine.

- Snage KFOR-a jedina su oružana sila prema Rezoluciji UN 1244 koja može postojati na teritoriji AP KiM i nema nijednog drugog međunarodnog dokumenta koji dozvoljava bilo šta drugo. To odlično znaju i prištinski političari, mada ih to ne sprečava da mešetare sa upornim najavama stvaranja i opremanja takozvane vojske takozvanog Kosova. Sve do jedne su samo u funkciji unošenja straha među Srbe, ali i zamazivanja očiju albanskom stanovništvu koje tone u sve veće siromaštvo i živi bez ikakve perspektive - kaže Stefanović, i dodaje:

- Nezreli i nedorasli prištinski političari očigledno veruju da će uspeti da profitiraju na tragičnom sukobu u Ukrajini i izbegnu da ispune obaveze koje su preuzeli pred međunarodnom zajednicom, kao što je ZSO. I sada su koliko vidim sa tvrdnji da postaju članica NATO, nakon što im je NATO jasno poručio da od toga nema ništa i čime je postalo jasno da samo izmišljaju, prešli na one da dobijaju vojsku na nivou armija NATO zemalja. I sasvim je očigledno da svaki kutak teritorije naše južne pokrajine treba štititi upravo od raznih Kurtija, Mehaja i ostalih, koji od Kosova i Metohije prave crnu rupu Evrope u kojoj cvetaju beznađe, strah i nestabilnosti.

- Republika Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem ostaće posvećena miru i stabilnosti i njihovom očuvanju i nastaviće da se bori za bolji život svih svojih građana, uključujući i one koji žive u našoj južnoj pokrajini - istakao je ministar.

Autor: