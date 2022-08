PETKOVIĆ: Deset puta teže nego što je bilo - prilika da još jednom pokažemo puno jedinstvo

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, predsednik Srpske liste Goran Rakić i četiri gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije obratili su se javnosti na konferenciji za medije.

Petar Petković kazao je da je ovo prilika da još jednom pokažemo puno jedinstvo i damo punu podršku predsedniku u razgovorima i pregovorima u Briselu.

- Sve ovo govori pod kako teškim okolnostima mi idemo u Brisel. Pitanje formiranja ZSO biće na dnevnom redu i mi ćemo insistirati na tome i u Briselu. Danas je deset puta teže nego što je bilo, a to Kurti koristi da kaže kako preko Srbije Rusija vrši uticaj - rekao je Petković i dodao:

- Jedini koji ide u pravcu nasilja je Aljbin Kurti. Svega ovoga ne bi bilo da postoji ZSO, jer bi imali kolektivnu bezbednost. I to bi značilo sprovođenje svih sporazuma iz 2013. i 2015. Molim predstavnike Kvinte da uloži napor da se izvrši pritisak da se formira ZSO. Vidimo i da po jučerašnjem sastanku da je za Kvintu važnije da ubedi narod da živi u nezavisnom Kosovu, nego ZSO. A narod to neće, zašto pregovaramo 11 godina. Ti ljudi su na svojoj koži osetili šta znači kada zapuca ROSU i druge specijalne jedinice, zato da se okrenemo miru i svi zajedno.

Prema njegovim rečima:

Želimo da idemo u pravcu komrpomisa, ali to treba da želi i druga strana, koja primorava Srbe da se odriču svoje države. Važno je da pokažemo mudrosti i razumevanja, da ovu situaciju rešimo mirno, da pronađemo kompromis. Svakodnevno prištinske službe izviđaju teren, traže prostor za napade, prate ljude, a to ukazuje na to da Kurti ne želi da bude miran.

- Predaja nije opcija, da neko ponižava naš narod nećemo pristati. Da nije Vučića, pitanje šta bi bilo sa Srbijom i Srbima na KiM. Predsednik je jasno rekao da se više nikada neće ponoviti Pogrom i Oluja - istakao je direktor Kancelarije za KiM.