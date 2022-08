Očigledno je da Kvinta stoji iza osionog i nepopustljivog Kurtijevog ponašanja, ali se nakon sastanaka Vučića sa Stoltenbergom i Eskobarom može očekivati smanjenje tenzija na KiM.

Glavna poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića je sačuvati mir i stabilnost, dok se sa druge strane ide na dalje zaoštravanje odnosa što, nažalost, ima podršku zemalja Kvinte, kaže za “Novo jutro” narodni poslanik Milovan Drecun uoči Vučićevih sastanaka u Briselu.

- Posle saopštenja Gorana Rakića, predsednika Srpske liste, usledio je sastanak predstavnika zemalja Kvinte sa četiri predsednika opština na severu KiM, i situacija je veoma jasna. Kvinta je ta koja je, očigledno, razradila taktiku sa Prištinom i koja stoji iza osionog i nepopustljivog ponašanja Aljbina Kurtija – kaže Drecun.

Navodni premijer lažne države Kosovo, kako kaže Drecun, nastavlja sa pripremama za destabilizaciju, odnosno primenu jednostrane odluke.

- Kvinta je ta koja traži od srpskog naroda da prihvati jednostranu odluku. Za Prištinu je realnost da jednostrano donese odluku koja se tiče isključivo srpskog naroda, bez konsultacija sa Beogradom, te da potom krene u njenu implementaciju, i to uz primenu nasilja. To za nas nije prihvatljivo – navodi narodni poslanik.

Kaže i da se iza svega krije mnogo veći problem jer, ako Kvinta podržava jednostrane poteze Prištine, onda u Briselu neće biti dogovora u vezi sa registarskim tablicama.

- Ako nema spremnosti Kurtija i Kvinte da se postigne političko rešenje, to znači da samo žele da preko Beograda izdejstvuju da srpski narod prihvati odluku Prištine. Takođe, to bi značilo da Kvinta daje Prištini do određene mere odrešene ruke za upotrebu ne preterane količine nasilja – ocenjuje Drecun i zaključuje:

Mislim da će na sastanku u Briselu biti veoma neizvesna i mučna situacija.

Mnogo toga je u loncu i očekujem da će predsednik Vučić, kao i do sada, naći i smoći snage da očuva interese Srbije u Briselu, kaže Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

- Zgusnut je kalendar razgovora u Briselu i za očekivati je da će Jens Stoltenberg dati prave garancije Vučiću da KFOR i NATO neće dozvoliti da dođe do eskalacije sukoba, te da će preduzeti mere koje su potpisane sporazumima – navodi Beriša.

Kaže da je Kurtijeva kasa prazna, da će na zimu imati problema sa isporukom struje građanima, a da na ekonomskom planu ništa nije urađeno kako bi kosovsko društvo išlo napred.

- Sam Kurtijev opstanak na vlasti je baziran na neprijateljstvu prema Aleksandru Vučiću – kaže Beriša.

Kada je reč o Vučićevom sastanku sa izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom, Beriša očekuje da će posle njega doći do smanjenja tenzija na KiM koje su u porastu u poslednja dva-tri meseca. Kurti je, kaže, koristio retoriku za pravljenje atmosfere potpunog neprijateljstva.