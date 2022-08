DEMO BERIŠA O DOGOVORU POVODOM LIČNIH DOKUMENATA NA KiM: Velika diplomatska pobeda, ali, sada je pitanje, šta će se desiti povodom TABLICA!

Srbija i Kosovo su postigli dogovor o spornom pitanju ličnih dokumenata, izjavio je Žozep Borelj, komesar Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost.

Na Tviteru, Borelj je objavio da je Srbija pristala da ukine dokumenta za vlasnike ličnih karata iz Kosova, dok je Kosovo pristalo da ih ne uvodi za vlasnike ličnih karata iz Srbije On je istakao da je dogovor postignut uz posredovanje EU.

We have a deal.



Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.



Predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša istakao je da je pitanje, šta će se desiti sa drugim težim pitanjem, naspram dokumenata, a to su tablice na KiM.

- Verujem da na praktičnom pitanju može da se nađe dalji nastavak upotrebe tih tablica. Na kraju krajeva, kome to smeta? Da li će Kurti u pokušaju da zaokružuje svoju politiku da stavi administrativnu liniju pod kontrolu, i to je pitanje - rekao je Beriša.

Kosovske obaveštajne službe rade u punom kapacitetu sa stranim obaveštajnim službama, oko pokušaja da otkriju komandnu liniju severa, u organizaciji kod postavljanja barikada. Tu će doći do opasnije situacije, jer će doći do razoružanja Srba na severu, a to im je najveća nepoznanica, dodao je Beriša.

- Zadnji Kurtijev cilj je da se broj Srba tamo smanji - naznačio je Beriša.

Predsednik Izvršnog veća na KiM Zoran Anđelković kaže da je dobra stvar sve što se dogodilo, kako Kurti ne bi napravio incident ka kom je stremio, i pripremao se mesecima unazad.

- On od početka mandata, pa sve do događaja u Ukrajini, od Srbije pokušava da napravi "Malu Rusiju". On je govorio da militantni Srbi izazivaju barikade, i zato je svih ovih mesec dana tamo prisutna gomila tih njihovih vojnih, ili kojih već snaga - dodao je Anđelković, pa nastavio:

- Zato je ovo diplomatska pobeda, koja je primljena kod Srba ali i poštenih Albanaca - priča Anđelković.

Anđelković dodaje da je u pitanju i psihološko olakšanje, a da je ovo pokazatelj da u sve zemlje Zapadnog Balkana može da se putuje sa ličnom kartom.

Autor: