OGLASIO SE I LAJČAK: Hvala Eskobaru i američkoj diplomatiji na učešću u dijalogu Beograda i Prištine

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak zahvalio se Gabrijelu Eskobaru i američkoj administraciji, što je predstavljalo njegovu reakciju na objavu Đozepa Borelja.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj saopštio je na svom tviter nalogu da su Beograd i Priština postigli dogovor, a Lajčak se naovezao rečima:

- Zahvaljujem se (specijalnom izaslaniku SAD za Zapadni Balkan) Gabrijelu Eskobaru i američkoj diplomatiji na snažnom angažmanu i podršci dijalogu Beograda i Prištine - poručio je Lajčak.

