Kakva je sudbina SRS i LSV sa novim liderima? Evo šta kažu srpski analitičari

Lideri SRS i LSV Vojislav Šešelj i Nenad Čanak najavili su da će posle 32 godine bavljenja politikom napustiti čelo stranaka koje predvode, ali neće, sportskim rečnikom rečeno "okačiti kopačke o klin", već će, kažu, nastaviti da se bave politikom, a sagovornici Tanjuga različito tumače kako bi mogla da izgleda sudbina tih stranaka u budućnosti.

Politički analitičar Ðorđe Vukadinović smatra da će povlačenje lidera SRS i LSV biti samo formalno i da je sama najava da ostaju u politici znak da će oni i dalje, zapravo, voditi te stranke, dok Dejan Vuk Stanković smatra da bi njihov odlazak značio izvesni kraj partija ili utapanje u slične blokove.

- Imali smo sličan sličaj i sa Zoranom Živkovićem koji se povukao sa čela stranke, ali je ostao politički aktivan. Većina političara smatra da im je rok trajanja neograničen - kazao je Vukadinović u izjavi Tanjugu.

On je dodao da to, da se lideri teško i nerado povlače sa čela stranaka, nije samo praksa kod nas, već i u svetu, ali je naglasio da je to u Srbiji još izraženije.

- U svetu se češće nego kod nas dešava da političari posle izbornog poraza podnesu ostavke i uglavnom se ne vraćaju. Kod nas i kada se povuku formalno uglavnom ostaju u politici ili imaju velike povratke. Jedini političar koji se zaista povukao je Vojislav Koštunica. Ostali su uglavnom najavljivali odlaske , podnosili ostavke, a onda pod izgovorom da članstvo to odbija ostajali na čelu stranaka - navodi Vukadinović.

On smatra da je manje važno koliko je dug staž nekog političara od toga kakav učinak on ima.

- Kada govorimo o ova dva lidera, ali i mnogim drugim, oni su imali serije poraza na i zborima i neuspeha. Koliko godina bi neko trebalo da ostane u politici i na čelu stranke ne možemo da kažemo tačno i sa sigurnoću, jer to treba da zavisi od učinka - kazao je Vukadinović.

On je dodao da je teško zamisliti SRS i LSV "i dok postoje njihovi poslednji ostaci" bez Vojislava Šešelja i Nenada Čanka.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da povlačenje Šešelja i Čanka neće uticati na rejting SRS i LSV jer je, kako kaže, rejting tih partija ili bio zanemariv ili odavno u slobodnom “nezadrživom padu”.

Smatra da su to bile liderske stranke, te da njihov odlazak znači ili njihov izvesni kraj ili utapanje u blok ideološki srodnih partija.

- Teško je razumno ocekivati da ce bilo ko šta moci da uradi sa SRS ili LSV. Potrošen je i brend i ideološki narativ, prevelika je gužva i na liberalnoj levici ili desnici, tako da odlazak dva veterana je demisioniranje tih politickih opcija - rekao je Stanković za Tanjug.

Za sada nije poznato ko će naslediti Čanka u LSV, odnosno Šešelja u SRS.

Zamenik predsednika SRS i sin lidera te stranke, Aleksandar Šešelj rekao je Tanjugu da će novi predsednik SRS biti poznat u maju, posle redovnog kongresa te stranke i da se za sada o tome ne razgovara u redovima radikala.

Upitan da li će promena lidera doneti i neke druge promene, poput političkih ili ideoloških, Šešelj je kazao da ideologija stranke ostaje ista.

- Ponosni smo na ideologiju SRS i nećemo je menjati, ma ko da bude novi predsednik. Politički program s kojim ćemo izaći na izbore i koji ćemo predstaviti građanima prilagodićemo trenutku i okolnostima - rekao je Šešelj.

Portparol LSV Aleksandar Marton rekao je za Tanjug da će se 19.novembra održati redovan izborni Kongres te stranke kada će, kaže, biti izabrano novo rukovodstvo stranke.

On je precizirao da će se birati Glavni odbor LSV i Prededništvo od 11 članova.

Prema njegovim rečima, četvoro članova Predsedništva koji dobiju najviše glasova idu u drugi krug izbora istog dana, a posle od tih četvoro kandidata, onaj koji je dobio najviše glasova je predsednik stranke.

Marton nije govorio o imenima ko bi mogao biti predsednik stranke, ističući da LSV ima kvalitetnih kadrova.

- Bitno je istaći da je Nenad Čanak čovek koji je obeležio LSV. On je čuva vatre ideje autonomne Vojvodine, čovek koji je vodio antiratne proteste 90tih, njegov doprinos procesu demokratizacije je nemerljiv. Njegova odluka da se ne kandiduje je za nas prihvatljiva, ali za njega će uvek biti mesta u LSV - poručio je Marton i podsetio da je Čanak i dalje pokrajinski poslanik.