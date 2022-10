ODLOŽENA ODLUKA O NAFTI IZ JANAF-A: Vučićeva borba urodila plodom, ali još nije gotovo

Odluka o nafti je odložena do 1. decembra, ali ne postoji racionalno objašenje za hrvatsku intervenciju, sem zato što sam hteo da idem u Jasenovac, rekao je predsednik Srbije u svom obraćanju iz Praga.

Predsednik je pojasnio da je odluka o nafti odložena do 1. decembra, do dana kada je važila stara odluka. Vučić je objasnio da odlaganje odluke o nafti ne znači da postoji obrazloženje zašto postoji hrvatska inicijativa da Srbija ne dobije energent iz JANAF-a.

- Ukoliko ne dođe do promene, ostaje stara odluka. Pazite, mi naravno možemo da uvozimo Kirkuk. Ali nije to samo platiti 20 odsto više, država to preuzme na sebe. Teško je, ali bismo preživeli. Vidite sada tenzije između Saudijaca i Amerikanaca. Optužuju Rijad da radi sa Rusima, a sada se očekuje i da Amerikanci vade svoju naftu. I biće enorman rast cena nafte - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da i Ukrajina više neće izvoziti struju, što će stvoriti veliki pritisak na evropske zemlje.

- Sada ja pitam, kako da preživimo ako ćemo sebi unutar Evrope da saplićemo nogu, zato što je neki Vučić hteo da ode da položi cvet u Jasenovac. Ne postoji nijedno racionalno objašnjenje. Mi smo svu tu naftu plaćali. I skladištenje, i trasnport i takse, sve. Šta još hoćete od nas. Ko ste vi da nam određujete od koga ćemo da kupimo a od koga ne. Sada već imamo problem i sa dizelom, ali o tome ću pričati više - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da nas danas niko nije kritikovao, ali da je moguće da će to biti tema.

- Niko sa govornice. Što se tiče onih koji su bili na našoj strani, Rumen Radev je bio fantastičan, rekao je da to nije fer prema Srbiji. Onda je i Šolc rekao da mora da vidi o čemu se radi. I Micotakis je to pomenuo u završnoj reči - otkrio je Vučić detalje sa sastanka.

