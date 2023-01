Đurić: Potpuno je jasno da Aljbin Kurti želi da izbegne razgovor o Zajednici srpskih opština

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gosti u studiju su bili Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD, Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju i Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Predlog broj 1.

Komentarišući sadržaj predloga EU Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD rekao je u emisiji Hit tvit da ga fascinira do koje mere se dobar deo političkih aktera zatrčao da se izrazi o nečemu o čemu nemaju širu sliku.

- Toliki politički spektar se zatrčao u prvim satima i izneli svoje, navodno, čvrste stavove. Oni su sa jedne strane time zatvorili vrata delu javnosti o kredibilnoj raspravi, a sa druge ogolili sebe na tako važnoj temi. Za nas politički to nije tako loše, ali za Srbiju nije dobro - poručio je on.

Đurić je ukazao da je dobro što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio, u konsultacijama sa predsednikom Skupštine, da se pojavi u parlamentu i razgoavra o Kosovo, samo tri meseca nakon poslednje rasprave.

- Nema sumnje da će pojedini politički subjekti pokušati i tu temu da upotrebe za dnevnu politiku - uveren je on.

Đurić ističe da situacija nije kao pre godinu dana.

On je naveo da ono što je Kurti počeo da radi, on to radi u kontekstu dešavanja u Evropi i gura napred svoju agendu.

Kako je istakao, važno je da ne podležemo euforiji, i kada je reč o unutrašnjem ključnem pitanju važno je da saslušamo jedni druge, naveo je Đurić.

- Oni koji prave najveću buku u javnosti upravo ti su u ambasadama manji od makovog zrna. Oni koji se u javnosti ponašaju smirenije, oni odlučnije zastupaju naše interese - kaže Đurić.

Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju izjavio je da sa jedne straen imamo državni interes a sa druge ovo je idealna prilika za one koji žele da utiču na politički status u društvu.

On je naveo da oni na ovaj način gledaju da dobijaju političke poene, i zbog tog neslaganja imamo probleme.

Kako je rekao mi se nalazimo u bolnoj realnosti i idemo po neobičnoj ivici.

- Između onoga što država želi i može se nalazi jedna velika provalija - navodi Bokan i dodaje:

- Ono što je važno jeste politička strategija, najbolji potezi se često tumače kao izdaja kompromis a u stvar ioni nam donose još bolju poziciju - naveo je bokan i dodao da je država je uslov svih uslova za srpsku borbu.

Bokan je u emisiji hit tvit rekao da misli da smo na putu pobede.

Biljana Šahrimanjan Obradović izjavila je za Hit tvit da vidimo u svetlu dešavanja da su se u Rusiji za jedan dan povukle sve strane investicije.

- Kada pogledmao predsednik Vučić se trudi da izvuče Srbiju iz geopolitičkih makaza - navela je Obradović i dodala da moramo da sagledamo koje su dobre i koje su loše strane tog sporazuma.

Ona je rekla da je sad ključno da razmotrimo taj evropski plan, a ne da ga odbijemo, dodajući da će taj sporazum doneti ogroman ekonomski napredak našem društvu.

Ambasador Đurić je dodao da je potpuno jasno da Aljbin Kurti želi da izbegne razgovor o Zajednici srpskih opština.

On je naveo da je ZSO uslov svih uslova. Mi imao sa jedne strane jasan put napred za Srbiju, a to je da nastavimo sa ubrzanim rastom i razvojem naše zemlje. Moramo da jačamo lobiranje kod SAD-a, ali to je samo jedan mikro segment.

- Borba za naš uspeh je borba za jaču ekonomiju i jačanje naše zemlje - naveo je on.

Suština je da Amerikanci stavljaju na sto Zajednicu i kažu da ovo mora da se sprovede - dodaje Đurić.

Kako je rekao, danas smo mi država sa jakim BDP-om, da smo zemlja čije su investicije prisutne u mnogim zemljama i da smo otvoreni za sve. On je naveo da je veoma važno da budemo prisutni na terenu i da kao Srbi budemo fokusirani na naš nacionalni interes i da izgradimo dobar politički odnos sa SAD-om.

- Ne trebamo da imao iluzije da će se odnos SAD-a prema statusu Kosova i Metohije promeniti ali smo primetili da se taj status sve ređe pominje - kaže Đurić.

Gospodin Bokan je naveo da je suština pobede da nema predaje.

- Suština je sledeća, mi nećemo da predamo Kosovo, ovde je bitno da imamo samo taj osećaj kako se ne predati, razgovarati, biti uporni - kaže Bokan i dodaje da nije borba kad staneš i na majci napišeš slogan i čekaš da ti se neko javi.

On je naveo da postoji ozbiljna šansa da mi budemo posrednici između istoka i zapada.

Predlog broj 2.

Predlog broj 2. drugi deo

Komentarišući predlog broj dva Bokan se osvrnuo na komentare u vezi vode za piće koja je bila prisutna na pregovorima a koja je iz Hrvatske.

On je naveo da je ovde u pitanju raspirivanje mržnje i svođenje na to da Srbi gledaju šta ko pije, dodajući da to nije naš duh i naša duša i da svi ti ljudi koji treba da se skoncentrišu na razgovore komentarišu koja se voda pije.

Tviteraši su se dosta bavili sastankom desne opozicije, Đurić je naveo da mržnju ne smemo da ispoljavamo. Njega više brine što taj skup ljudi koji se okupio da razgovara nema nikakvu politiku. to osustvo ideologije njima i donosi slab rezultat.

On je dodao da bi više voleo da se takmiči rešenjima, za njih je jedina ideja vučić je ovakav obuo je takve i takve cipele.

- To što rade rade na svoju štetu, mi iz vladajuće stranke možemo d asedimo jedemo kokice i gledamo kako prave gluposti - naveo je on.

Gospođa Obradović je dodala da se se oni takmiče da pljuju državu i predsednika.

- Ja razumem da je to opozicija, ali stvari koje su urađene ne mogu da se zaborave, njih je takođe narod birao oni neka pričaju šta je to dobro što oni mogu da urade. Lako je vređati. Što se tiče vode tu je važno oko čega su se ti ljudi skupili a ne šta su pili - navodi ona.

Predlog broj 3. Đoković prvi deo

Predlog broj 3. Đoković drugi deo

Kao što je rekao Novak Đoković u intervjuu mnogi su zlouptrebili Novakovog oca, rekao je Bokan komentraišući situaciji sa slikom gde se vidi ruska zastava pored njega.

Na snimku se vidi Srđan Đoković u drugom planu, i ne vidi se da je on komentarisao živela Rusija.

Gospođa Obradović je rekla da kada ste vi otac Novaka Đokovića vi morate da pazite ko je pored vas dodajući da se nada da jedna ovakva avantura neće škoditi jer je Novak Đoković naš brend.

Đurić je dodao da za njega ta situacija ima više aspekta.

- Novak je objasnio o čemu se to radi, u Americi postoji puno fanova Đokovića i veoma je značajno što je on sve to razjasnio. Druga stvar je što je naš Novak poreklom sa Kosova i Metohije i nigde se nije njegova pobeda više nije slavila kao tamo - naveo je on.

U emisiju Hit tvit svoje glasove i stavove izneli su u gledaoci.

Gledateljka iz Zrenjannina glasala je za predlog broj jedan.

-Očigledno je da Srbija trpi pritisak zbog Rusije, ali moramo predsedniku Vučiću da se zahvalimo za sve ono što je uradio za našu zemlju - navela je gledateljka.

Gledateljka Vesna glasla je takođe za predlog broj jedan.

- Ona je pozdravila Vučićev napor u rešavanju svih naših problema i čestitala Novaku Đokoviću na pobedi.

Gosti emisije glasali su za svoj omiljeni predlog.

Gospođa Obradović, gospodin Bokan i Đurić glasali su takođe za predlog broj jedan.

Đurić je dodao da zaista punim srcem podržava predsednika Vučića. On je naveo da zaista gleda sa puno optimista u budućnost jer imamo stabilnu politiku, samo nam treba mudrosti, istrajnosti i strpljena.

Ove nedelje u emisiji Hit tvit pobedio je predlog broj jedan "Teški pregovori".