Drecun: Više se ne radi o velikoalbanskoj ideji već o njenoj realizaciji

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun upozorio je danas da dešavanja poput posete premijera privremenih prištinskih insitucija Aljbina Kurtija Tetovu, gde su isticani simboli "Velike Albanije", pokazuje da se više ne radi o velikoalbanskoj ideji već o njenoj realizaciji.

Drecun je gostujući na Javnom servisu rekao da ne čudi izostanak reakcije međunarodne zajednice na dešavanja u Tetovu i dodao da problem nisu samo Kurtijevi stavovi, već to što uveliko radi na realizaciji koncepta “Velike Albanije“.

- Teritorijalni integritet i opstanak Severne Makedonije i Crne Gore brani se na KiM. Onaj ko ne razume da je zalaganje za nezavisnost otvaranje puta ka realizovanju koncepta ‘Velike Albanije‘ ili ne sme da izrazi ono što je očigledno svima ili je u velikoj zabludi - rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, na delu je "revitalizacija fašističke 'Velike Albanije'", a ključni korak na tom putu bio je, kako je podsetio, jednostrano proglašenje nezavisnoti Kosova i Metohije.

Kako kaže, problem nisu samo stavovi Kurtija, već to što je na delu realizacija tog koncepta.

- Ovo više nisu stavovi, ovo više nije politička ideja. Imamo praktičnu realizaciju koncepta ‘Velike Albanije‘, čiji je kamen temeljac pokušaj davanja nezavisnosti našoj južnoj pokrajini i sticanja punog međunarodnog pravnog kapaciteta jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova - rekao je Drecun i naglasio da je region taj koji će najviše trpeti od nastavka realizacije tog velikoalbanskog projekta.

Drecun smatra da je koncept 'Velike Albanije' napravljen kao kontrateg za uravnoteženje Srbije i srpskog činioca na Balkanu.

- I Severna Makedonija je, nažalost, od nekih međunarodnih činilaca projektovana da bude neka vrsta tampon zone, da ne bi došlo do strateškog partnerstva između pravoslavne Grčke i pravoslavne Srbije. I u svemu tome imate sada albanski činilac koji koristi tu situaciju. Onda se svi pitaju pa zašto nema očekivane reakcije međunarodne zajednice? Pa nema. Pa ko je stvorio tu lažnu državu koja je kamen temeljac Velike Albanije? Pa upravo taj politički Zapad - rekao je Drecun.



Kako kaže, izvan sumnje je da bi sticanje punog međunarodnog pravnog kapaciteta tzv. Kosova vodilo ka objedinjavanju Albanije i Kosova.

- To otvoreno govori Edi Rama. Nemojte sada da se samo pažnja usmerava ka Aljbinu Kurtiju... Znate zašto se ističe simbol OVK? Samo to, ne trebate ni od čega drugog da pođete. Zato što je u zakletvi definisan strateški cilj terorističke OVK, a on glasi da će se oni boriti za oslobođenje i za konačno objedinjavanje svih, kako kažu, albanskih okupiranih teritorija. Dakle, kad ističete simbol OVK, vi se direktno zalažete za stvaranje Velike Albanije - naveo je Drecun.