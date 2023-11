Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, govoreći o napadima na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da je to pokušaj dehumanizacije, obeščašćivanja, ali i satanizacije.

Krstić je ocenio da je sve što se piše protiv ličnosti Vučića, ali i vređanje njegove porodice koja nije deo poltičke igre, na određeni način kompliment Vučiću.

- To je paradoksalna stvar, ali jeste. Oni kad bi imali bilo šta što Vučić radi, njegovu politiku, strateški pravac koji je definisao, a koji Srbija zauzima već 11 godina, kada bi imali njegovu političku grešku, oni bi to nemilice trošili, o tome bi pisali, to bi koristili na svaki mogući način - rekao je Krstić za Novo jutro TV Pink.

Kako je dodao, to "udaranje ispod pojasa" nije zabeleženo u našoj zemlji.

- Oni ne mogu Vučiću da nađu ozbiljnu zamerku i falinku... Oni nemaju stratešku prednost ili neki plus u politici, nešto što vlast ne radi, a onda im ostaje da svoju patnju i frustraciju pretoče u ličnu mržnju koja se svodi na kafansko vređanje - naveo je Krstić.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnim listu Politika, rekao je da su na dan izbora bila tri udara, od kojih je poseban udar na majku.

- Majka Aleksandar Vučića je predstavljena kao najgora, najnemoralnija osoba koja postoji. To je ono što posebno boli, tu pokušavaju da ga destabilizuju, da ga poremete, da ga nateraju da počini neku grešku - ocenio je Bilbija.

Kako je dodao, jedino ako bi predsednik Vučić napravio neku grešku, opozicija bi mogla da profitira na izborima.

Bilbija je naveo da je udar na majku predsednika Vučića udar na svaku majku, te da je pređena poslednja granica nekog beščašća.