Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, izneo je šokantna saznanja o tome kako će izgledati parlamentarni dani i konstituisanje Skupštine i njen rad prema planovima opozicije.

Vučićević je u Novom jutru Pink televizije izneo informacije da su na jučerašnjem sastanku opozicionih stranaka dogovarano o delovanju u narednom periodu.

- Imaju šokantne planove, zapravo Đilas, on lično je saopštio svojim saradnicima šokantne planove koji su toliko strašni da su šokirali i njegove saradnike - navodi Vučićević i dodaje:

- Meni su Đilasovi saradnici javili da ne mogu da veruju šta Đilas predlaže i da nisu tako zamišljali politiku kada su u nju ulazili - dodaje on.

Vučićević kaže da je Đilas rekao svojim saradnicima doslovce da treba da kopiraju Aljbina Kurtija i da unesu suzavac u parlament i da tako onemoguće rad Skupštine Srbije.

- Imam dokaze i odgovorno tvrdim da je rekao da treba da kopiraju Aljbina Kurtija, ni manje ni veše nego ekstremistu i zločinca Aljbina Kurtija i da žele da bacaju suzavac u Skupštini - rekao je Vučićević.

Vučićević je podsetio da je Kurti pre nekoliko godina kada je bio opozicija u tzv. skupštini lažne države Kosovo upravo to radio, da je bacao suzavac na sednicama parlamenta i d je prekidao rad.

- To Đilas sada hoće da radi sada ovde i kaže da treba da kopiramo Aljbina Kurtija, to je toliko strašno da su se i ljudi iz njegove stranke zgorzili. Čovek planira da u sred Srbije, u Beogradu, primenjuje metode Aljbina Kurtija. I toje njegova politika - kaže Vučićević.

Prema njegovim rečima on je govorio i šta treba da rade u toj Skupštini i rekao da njih ne treba tamo da zanima nikakva politika, nikakvi zakoni.

- Đilas kaže da njihova politika trebaju da budu samo napadi na predsednika Aleksandra Vučića - kaže Vučićević, koji ističe da je potvrdu dobio iz dva nezavisna izvora, i dodaje:

- On je na sastancima predložio da se Vučić napada najstrašnijim lažnim optužbama. Jedna od njih je i puštanje priče da Vučić ima sakriveno dete. A sakriveno dete znači da predsednik ima vambračno dete koje krije, valjda, od javnosti, ali krije i od svoje porodice. I čak je Đilas na tom sastanku, na tim sastancima, pomenuo ime jedne žene sa kojim navodno predsednik ima vambračno dete. Što je notorna laž, ali baš je ga briga. Dakle, to je bukvalno nastavak onoga što je radio Milovan Brkić u svom Tabloidu. Onisu ovu kampanju, uoči prošlogodišnih izbora, počeli tamo početkom novembra prenošenjem onih lažnih, idiotskih Brkićevih tvrdnji da predsedniku Vučiću otac nije otac. A onda su došli i do toga, sećate se, vrlo brzo, da predsednik nije otac svoga sina, i da mu je sin, odnosno da mu je dete najmleđe hologram. Bože me sačuvaj. E,sada je Đilas došao dotle da hoće da pusti, kako on kaže, priču. Dakle, da laže, da objavi lažnu vest, i da to onda pronosi, da pravi aferu, da predsednik Vučić ima vamračno dete. Što je notorna laž.

- Čovek je veliko zlo, čovek je spreman da uništava ljudima živote, porodice. Kada su ga ti, njegovi saradici, koji su mi preneli, ovo što vam pričam sada, šokirani ljudi pitali, pa čekaj, Dragane, jel to istina, jel to tačno? On je samo odbahnao i rukom: „Ma šta ima veze, ma baš vas briga. Važno je da ga slomimo, da ga ubijemo u pojam, da ga nateramo na veliku grešku“

Đilasu je potrebna jedna velika greška Vučića, da negde pukne i da on to iskoristi da na silu otme vlast, rekao je Vučićević i dodao da se to danas naziva opozicijom.

- Đilasova opozicija, zapravo je jedno veliko zlo. Tamo nema nikakve politike. Samo mržnja, bolesna mržnja, i samo laži, i strašne laži - zaključio je Vučićević.