Vesić: Opozicija plasira laži o investicijama u Novom Sadu i Nišu

Deo opozicije plasira laži u vezi sa Novim Sadom i Nišom sa ciljem da dokaže kako se u te gradove ulaže manje nego u Beograd, izjavio je član Predsedništva SNS Goran Vesić i dodao da građanke i građani treba da znaju da se i u druga dva najveća grada u Srbiji vodi politika razvoja, investicija i izgradnje koja obezbeđuje nova radna mesta i viši životni standard.

Vesić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da su predstojeći lokalni izbori važni za budućnost Srbije jer to nisu izbori samo za lokal već se na njima odlučuje u kom pravcu će naša zemlja nastaviti da se razvija.

“Da su to izbori za izgradnju puteva, brzih pruga, aerodroma…te izbore su SNS i Aleksandar Vučić odavno dobili jer čak i naši politički protivnici kažu da jedino Vučić i SNS mogu da nastave sa izgradnjom i dovode strane investicije da otvaraju fabrike”, rekao je Vesić i dodao da su ovo izbori na kojima će se odlučivati u kom pravcu će se Srbija razvijati u narednom periodu.

Naveo je da opozicija neće propustiti priliku da “ukoliko “nekim čudom” dobiju većinu na tim izborima, traže da se ponove izbori za parlament i predsednika jer, kako je rekao, njihova politika se svodi na to da se na bilo koji način dočepaju vlasti i fotelja.

Upravo zbog toga, ukazao je Vesić, deo opozicije plasira laži u vezi sa Novim Sadom i Nišom kao dva najveća grada posle Beograda u kojima se održavaju predstojeći izbori.

“Imate grupu opozicionih stranaka koje su se ujedinile, oni ne bojkotuju izbore u Nišu i Novom Sadu već samo izbore u Beogradu i govore kako se ne ulaže ništa u ta dva grada što je potpuna laž i to najbolje znaju građanke i građani koji žive u Nišu i Novom Sadu”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je predsednik Vučić prošle jeseni najavio dolazak “Aristona”, deseta fabrike u Nišu.

“Od kada je Vučić bio potpredsednik vlade, premijer, pa zatim predsednik države deset novih fabrika je otvoreno u Nišu. Osim toga, početkom juna krećemo sa izgradnjom železničke obilaznice oko Niša o kojoj svi pričaju od kada znam za sebe. Vrednost te obilaznice je oko 130 miliona evra i počećemo da je radimo u junu”, rekao je Vesić.

Naveo je da će već prvog jula biti pušten u saobraćaj potpuno nov terminal na niškom aerodromu “Konstantin Veliki” i dodao da će taj aerodrom imati kapacitet za više od 1,5 miliona putnika, te da osim toga vlada subvencioniše linije kako bi “ER Srbija” letela iz Niša.

Podsetio je da je u novembru prošle godine, posle pet godina zaostatka, počela da se radi pruga Niš – Dimitrovgrad.

“Radovi napreduju brzo i imaćemo rekonstruisanu prugu Niš – Dimitrovgrad za 120 kilometara na sat”, rekao je Vesić.

Naveo je da će do kraja jula biti završena brza pruga od Novog Sada do Subotice i dodao da će uz 76 kilometara između Beograda i Novog Sada, to biti ukupno 184 kilometara brze pruge.

“Osim toga, nadam se da će do kraja ove godine, a početkom sledeće sigurno, počinju radovi na 230 kilometara dugoj brzoj pruzi između Beograda i Niš, što radimo zajedno sa našim partnerima iz EU i za šta je obezbeđeno dve milijarde i 750 miliona evra od čega je 610 miliona evra granta, odnosno direktne pomoći EU”, rekao je Vesić.

Kako je rekao, počinje da se radi druga i treća deonica te pruge kako bi do 2028. godine imali brzu prugu između Beograda i Niša i tada će se između ta dva grada putovati tačno sto minuta.

Dodao je da će se između Beograda i Subotice brzom prugom putovati već od kraja ove godine 80 minuta, a da će Mađari završiti svojih 166 kilometara brze pruge od srpsko-mađarske granice do Budimpešte tako da će se, kako je rekao, između Beograda i Budimpešte putovati dva sata i 45 minuta, a između Niša i Budimpešte oko četiri sata.

Vesić je naveo da se već gradi deonica pruge Niš-Brestovac, a da će se rekonstruisati pruga od Brestovca do Preševa što je granica Srbija sa Severnom Makedonijom, te da che se raditi i dodatnih 50 kilometara do Skoplja.

“Naši grčki prijatelji trenutno rade projekat za brzu prugu od Soluna do Idomenija dužine 76 kilometara, a već rekonstruišu prugu od Atine do Soluna”, rekao je Vesić i dodao da će se Niš naći na najdužoj brzoj pruzi u Evropi čija je dužina 1.521 kilometar, od Budimpešte do Atine.

Istakao je da će to promeniti život građana Niša u smislu bolje povezanosti i da će u tom gradu moći da se otvore intermodalni terminali za pretovar robe i da će se Niš nalaziti na najvažnijem železničkom koridoru u ovom delu Evrope što, dodao je, znači više investicija i bolji život za sve Nišlijke i Nišlije jer to znači i razvoj turizma, kao i lokalnih biznisa.

Vesić je rekao da je nedavno opozicioni kandidat za gradonačelnika Niša u Evropskom parlamentu tražio od EU da ukine sve investicije u Srbiju i zabrani sve grantove našoj zemlji.

“Da ga je neko poslušao, a dobro je da ga niko nije ozbiljno shvatio, tada se ne bi gradila pruga između Beograda i Niš koja će se raditi od novca evropskih banaka i grantova EU”, rekao je Vesić.

Naveo je da nije bilo zabranjeno da se grade brze pruge i pre Aleksandra Vučića, ali da je jedino on izgradio 76 kilometara brze pruge, kao i da će ove godine biti završeno novih 108 kilometara do Subotice, a počinje da se gradi još 230 kilometara brze pruge do Niša.

Kada je u pitanju Novi Sad, Vesić je podsetio da se u tom gradu trenutno grade dva mosta, kao i da će se graditi još jedan.

“Novi Sad je do pre nekoliko godina bio grad na jednom autoputu, aujtioputu Beograd-Novi Sad-Subotica. U međuvremenu smo izgradili brzu prugu do Novog Sada i danas se između Begrada i Novog Sada putuje 36 minuta, a kada bude završena brza pruga do Subotice, koja će biti puštena u saobraćaj do kraja ove godine, između Subotice i Novog Sada će se putovati 44 minuta”, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da se gradi autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, kao i da će Fruškogorski koridor biti završen 2026. godine.

Osim toga, naveo je da će tunel Iriški venac dužine 3,5 kilometara koji se gradi na Fruškogorskom koridoru, a koji je najduži u Srbiji, smanjiti dužinu vožnje kroz zaštićeno područje Fruška Gora sa 20 na pet minuta.

Sve to je, podvukao je Vesić, dokaz koliko se ulaže u Novi Sad i Niš, kao i u svaki deo naše zemlje.

“Imate situaciju da su se svi ujedinili protiv Vučića i SNS, ujedinili su se desničari iz DSS-a koji su lažni nacionalnisti, lažni monarhisti zajedno sa onim Brkovićem što gazi srpsku zastavu…svi oni su zajedno i kakva je to politika?”, upitao je Vesić, uz konstataciju da tu nema politike.

Oni bi, kako je rekao, da posvađaju Niš i Novi Sad sa Beogradom i uđu u sukobe ne bi li na taj način dokazivali kako u Beogradu ne žele da pomognu Niš i Novi Sad što, ponovio je Vesić, nije tačno.

“Za građanke i građane Novog Sada i Niša je važno da znaju da je za razvoj tih gradova važno da se vodi ista politika, kao što se vodi i u Beogradu, a to je politika razvoja, investicija, izgradnje infrastrukture, politika koja obezbeđuje nova radna mesta i viši životni standard svih građanki i građana”, podvukao je Vesić.

Ponovio je da su predstojeći izbori važni jer na njima odlučujemo u kom pravcu će Srbija nastaviti da se razvija.

“Ako se ne nastavi razvoj Niša, Novog Sada i Beograda, onda nema razvoja ni Srbije i zato je važno da se nastavi sa svim ovim projektima, a naravno da će se lakše i bolje razvijati ukoliko budemo imali podršku lokalne samouprave”, dodao je Vesić.

