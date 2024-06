ĐURIĆ POVODOM GODIŠNJICE USVAJANJA REZOLUCIJE 1244: Rešenje pitanja Kosova i Metohije može se tražiti samo kroz konstruktivni dijalog

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova oglsio se povodom 25. godišnjice usvajanja Rezolucije 1244.

- Danas se obeležava 25. godišnjica od usvajanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, propisujući da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

Rešenje pitanja Kosova i Metohije može se tražiti samo kroz konstruktivni dijalog u okviru Rezolucije 1244 SB UN i u skladu sa međunarodnim pravom - napisao je Đurić na mreži Iks.

Today marks the 25th anniversary of the adoption of the @UN Security Council #Resolution 1244, which guarantees the sovereignty and territorial integrity of the Republic of #Serbia, stipulating that #KosovoandMetohija is an integral part of Serbia.



