Aleksandar Đurđev: Srbi moraju da se ujedine i očuvaju sećanje na stradanja iz 1990-ih

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, istakao je da sve ono što se dogodilo Srbima tokom 1990-ih godina pokazuje svu tragediju koju je naš narod preživeo.

Prema njegovim rečima, to predstavlja i jednu opomenu, da ni danas nismo uspeli da rešimo naše probleme, kao i da nam preti gotovo identična opasnost.

Nedovoljna kultura sećanja

- Bio sam na danu obeležavanja u Bratuncu stradanje Srba u Podrinju, ali ono što me na izvesten način onespokojilo, jeste da ono što smo mi za ovih 30 godina, kao narod, kao nacija, kao i Republika Srbija, ali pre svega Republika Srpska, mogli da učinimo da uradimo, kada je u pitanju kultura sećanja, stradanja našeg naroda, da je malo toga učinjeno. I tu bukvalno mislim u svakom mogućem smislu, dok je sa druge strane urađena potpuno jedna svetska propaganda, gde su Srbi označeni kao negativci, iako smo bili žrtve toga sukoba. To samo pokazuje koliko smo unazad 30 godina bili nedorasli izazovima koje kao nacija imamo, a koja svoje korene ima u onoj okupaciji koju smo imali od 1945. pa do 1990. godine, kada nas je zadesilo sve ono što nas je zadesilo 1941. godine – rekao je Đurđev za Informer TV i dodao:

- I onda smo po drugi put ponovili istu grešku koja nas je opet za malo koštala potpunog nestanka. Želim da kažem da je obaveza i Republike Srpske, i rukovodstva Republike Srpske, i svih Srba ma gde živeli, jeste da to područje u svakom smislu pozlatimo. Da pozlatimo i kulturom sećanja naših žrtava, u ekonomskom smislu, u urbanističkom smislu, u saobraćajnom smislu, infrastrukturnom smislu.

Đurđev je kazao da se i dalje Srbi raseljavaju sa tog područja, iako je to Republika Srpska. Đurđev je istakao da su ekonomske prilike veoma loše, i da je to problem koji treba rešiti. On je rekao da je, tokom svoje posete, primetio da nijedna prodavnica nije radila i da posetioci nisu imali gde da kupe vodu.

- Mi možemo da oplakujemo i kukamo sami sebi, a nama, sem nas samih, neće niko drugi pomoći – istakao je Đurđev.

Ako nešto treba da se razvija to su Bratunac i Podrinje

Prema njegovim rečima, ako nešto treba da se razvija i u šta treba da se ulažu sredstva, to je upravo Bratunac i Podrinje. Đurđev smatra da je neophodno ulagati u kulturu sećanja, ekonomiju i infrastrukturu tog područja, i da je to obaveza i Republike Srpske i Srbije.

- Bog nam je podario, najlepši kraj na svetu, ali ono što mi sami možemo da uradimo, ne radimo. I to je ono što treba da se promeni. Ponašanje naših neprijatelja ne sme da iznenađuje iz godine u godinu, iz decinije u deceniju… Jedan od ključnih rukovodilaca Republike Srpske je izjavio da će oni krenuti sada sa objavljivanjem dokumenata o navodno stradalim građanima muslimanske nacije. Znači, objavljivaće se njihova imena koji su živi do dana, današnjeg. Ako je trebalo 30 godina da se čeka da se objave imena onih koji se knjiže kao ubijeni u Srebrenici, a da su oni živi i zdravi svugde po svetu, pa i u Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, SAD-u ili gde već žive, onda je to ogroman propust na koji mi sada moramo da skrenemo pažnje i da nam se to više ne bi ponavljalo – rekao je Đurđev.

Ne možemo nikako izbeći da se branimo ukoliko budemo napadnuti

Đurđev je dodao da mi ne možemo nikako izbeće da se branimo ukoliko budemo napadnuti. On dodaje da su, kako je kazao, prilike takve, a da su izjave muslimanskog rukovodstva u Sarajevu ratno-huškačke.

- Vidimo da se naši neprijatelji naoružavaju i da pokazuju svoje naoružanje, pre svega dronove, kao najubojitije oružje. I mi se za sve to moramo pripremati. Oni imaju saveznike u našem okruženju, pre svega mislim na teroriste na Kosovu i Metohiji, koji svakodnevno provociraju i izazivaju nove sukobe sa rukovodstvom u Beogradu - upozorio je Đurđev i dodao da su sve to izazovi gde mi otvoreno moramo da kažemo našim građanima da nam se ne sprema ništa dobro, da su naši neprijatelji naoružani, da su naši neprijatelji motivisani i da jedino naše oklevanje ili zabijanje glavu u pesak može njih da dodatno motiviše da nas napadnu.

- Ali ukoliko mi otvoreno pričemo kakvi su njihovi planovi, zašto su oni sve spremni, ko su njihovi saveznici u tim njihovim naumima, tek na taj način mi možemo njih da odvratimo - rekao je predsednik Srpske lige.

Jačati vojsku i ekonomiju

Đurđev naglašava da je neophodno jačati vojsku i ekonomiju kako bi Srbi mogli da se odbrane u slučaju napada. On ističe da je potrebno konkretno ulaganje u kulturu sećanja i da bi đaci iz Srbije i Republike Srpske trebalo da posećuju Bratunac umesto stranih destinacija i da to bude u obaveznoim programima Ministarstava prosvete Srbije i Srpske.

Predsednik Srpske lige je rekao da srpske žrtve i njihove porodice o stradanju slabo hoće uopšte i da pričaju, kao i da nemaju dovoljnu podršku kada je ta tema u pitanju.

- I to je sve ono na šta mi moramo da utičamo, da potrošimo svu moguću energiju, ne bi li se to promenilo. Mi ni tada kada je osnovan taj tribunal u Hagu, a ni danas ne možemo, ni tad nismo trebali da očekujemo, a pogotovo ne danas, da će on za nas da bude utočište pravde. On je pre svega formiran na jedan nelegalan način sa ciljem kako bi određene strukture na kolektivnom zapadu, koji su u tom trenutku imale dominantnu moć, presuđivale Srbima i Srbe etiketirale za neku dalju budućnost kao negativce, ne bi li mi imali problem da u budućim nekim bitkama, koje nas možda očekuju vrlo ubrzo, imali što manji broj saveznika u celoj toj priči – kazao je Đurđev i dodao:

- Između ostalog i ovo sramno glasanje u Ujedinjenim nacijama, gde je za legalno od osnivanja pa do danas izabrana metodologija, gde manji broj glasova može da preglasa većinu. Pokušali su da nas na čitovom svetu okarakterišu kao genocidnu naciju. Iako su oni to formalno uradili, suštinski veći broj država na svetu nije to podržao. I ono što možemo da očekujemo u budućnosti, da će upravo čita svet videti ko su prave žrtve tog sukoba 90-ih godina. Kome se i dan danas steže omča oko vrata, koja nacija je, koji narod, koja država, trpi posledice na pravdi Boga jedne hegemonističke politike određenih zapadnih struktura. I ono što nas u svemu tome raduje, i ono što nas treba da nas čini optimistima u celoj toj priči, a to je da je jedini strani predstavnik na ovom događaju, bio zvanični predstavnik diplomatski Ruske Federacije.

Republika Srpska se opredelila za savezništvo sa Ruskom Federacijem

- Rusija kao jedna od najsnajžnijih država sveta, svakako najveća država sveta, sa najvećom vojnom moći, jeste i dovoljan saveznik srpskomu narodu. I drago mi je što je upravo rukovodstvo Republike Srpske, posle višegodišnjih lutanja i neopredeljivanja, konačno se opredelilo za savezništvo sa Ruskom Federacijem, sa njenim liderom Vladimirom Putinom. I dobri odnosi koje Milora Dodik ima sa rukovodstvom Rusije, pre sega sa Vladimirom Putinom, i jedan je od državnika koji je unazad dve godina i najčešće viđao gospodina Putina. To jeste dobar znak da Republika Srpska je konačno donela ispravnu odluku na koju stranu treba da se opredeli, od koga može da očekuje savezništvo, od koga može da očekuje pomoć, od koga će u svakom slučaju dobiti pomoć. Ne samo ekonomsku, nego ukoliko budu napadnuti, i to će biti vojna pomoć. Mislim da je upravo to pravac za kome treba svi srbi da razmišljaju, jer kroz vekove se nama ponavljaju stalno isti neprijatelji i stalno isti prijatelji i saveznici, da ne bi trebalo preterano lutati – zaključio je Đurđev.

