Nedavne događaje oko terorističkih napada u Srbiji u kojima je ubijen jedan policajaca, a dva ranjena i informacije o mogućim napadima na Srbiju, Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, smatra da se na taj način pokušava napraviti haos u Srbiji.

- Ovo su ogromni pritisci na Republiku Srbiju u vezi sa svim aktuelnim političkim, geopolitičkim i geostrateškim temama koje na izvestan način opterećuju ne samo Republiku Srbiju, nego bih rekao i Evropu. Mislim da sve ovo što se nama sada dešava jeste početak intenzivnije, ofanzivnije i snažnije antisrpske kampanje sa ciljem da se anulira sve što je do sada dobro urađeno i da se smanji rekordni pozitivan rejting koji rukovodstvo Republike Srbije ima među našim narodom - rekao je Đurđev za Prvu.

Prema Đurđevim rečima, trenutni teroristički napadi imaju za cilj da unesu strah, nespokoj i sumnju u državnom rukovodstvu i bezbednosnim snagama.

- Vidimo da su meta nedvosmisleno pripadnici bezbednosnih snaga, u ovom slučaju Žandarmerije i Ministarstva unutrašnjih poslova. U oba slučaja, teroristi koji su izvršili napade imali su logističku podršku od strane pripadnika naše nacije, što pokazuje da vehabistički teroristički pokret nema svoje pristalice samo u Raškoj oblasti ili među muslimanskim stanovništvom - kazao jer Đurđev.

Đurđev je istakao važnost kolektivne podrške građana Srbiji:

- Ono što je izjavio premijer Vučević treba svi da shvatimo ozbiljno i da pružimo podršku našem rukovodstvu i bezbednosnim snagama. Naša je dužnost da se kolektivno zaštitimo jer su oni postali meta terorističkih akcija.

Novinar je potom pitao Đurđeva o informacijama da je krajnji cilj ubice bila Republika Srpska.

- Dani pred nama i istraga će pokazati šta je bio cilj i ko su sve bili učesnici. Mislim da kada se sagledava kako naneti štetu srpskom narodu, ne obaziru se na granicu na Drini. Legitiman cilj im je, na žalost, i Republika Srpska i Republika Srbija kao jedinstveni srpski politički prostor - smatra Đurđev.

Đurđev je podsetio na ranije događaje:

- Kada je surovo ubijen Oliver Ivanović, naši bezbednosni organi su izašli sa dokazima da je ubica Albanac iz Nemačke. To ukazuje na širu mrežu koja podržava ovakve terorističke akcije.

Na pitanje o mogućoj destabilizaciji regiona od strane Kurtijevog režima, Đurđev je odgovorio:

- Kurtijev režim sprovodi teror na Srbima i spreman je za dalju destabilizaciju regiona. Njegove bolesne ambicije da napravi Veliku Albaniju. I on želi da uvuče Srbiju u rat. On to pokušava svim silama da uradi pre nego što se završe izbori u Sjedjenim Državama, pošto je siguran da kada Tramp pobedi na tim izborima, on više takve poteze neće moći da sprovodi. Za sve ovo što za sada radi, ima podršku međunarodne zajednice. To je evidentno, jer on nije ispunio nijedno slovo, nijednog sporazuma koje je potpisao sa Srbima.

- I nije pretrpio nijednu ozbiljnu sankciju. Sve što je eventualno bio opomenut, je bilo maksimalno, efemerno i beznačajno. Ono što je kad je u pitanju Kurti, on se neće libiti da ne samo da uvede sopstvenu naciju, sopstveni narod u sukup sa Srbima, nego čak i Bošnjake iz Srbije i iz Federacije Bosni i Hercegovine.



- I to je za nas takođe izuzetno opasno, ne samo zbog našeg naroda u Republici Srpskoj, nego zato ekstremnih vehabističkih pripadnika u samoj Federaciji Bosni i Hercegovina ima preko 200.000. To je izuzetno veliki broj koji su potpuno radikalizovani, koji pod maskom lovačkih i nekih izviđačkih društava vrše vojničku obuku u svojih pripadnika, tu čak ima i maloletnih lica - rekao je Đurđev i dodao:

- U pojedinim područijima u Bosni i Hercegovine potpuno se živi u sladu sa šerijatskim zakonima i to je prosto sve jedan izvor opasnosti za naš narod i u Republici Srbskoj i u samoj Republici Srbiji. Ono što naše državno rukovodstvo za sada veoma uspešno radi, to je da izbegava da se uđe u direktan sukob sa onim provokacijama koje Kurti inicira i to je zaista veliki uspeh.



- Ako nešto treba odati kao priznannje našem rukovodstvu, jeste to da su uspeli da sačuvaju naš narod na Kosovu i Metohiji, a da nisu podlegli tom spektru pritisaka koje Kurti iz dana u dan, iz nedelja u nedelju, iz mesec u mesec vrši nad Srbima. I mislim da vreme koje dolazi ide nama u prilog. Kurti, će sve manje imati saveznika za to, pogotovo kada u izborima u Sjedinjenim Američkim Državama pobedi predsednik Tramp. Mislim da će se mnoge stvari promeniti i to u korist našeg naroda, naše države.

Đurđev je pozvao građane Srbije na jedinstvo i lojalnost kako bi se uspešno odbranili od svih napada i pritisaka.

Autor: P. J.