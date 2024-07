UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS - Vučić u HIT TVIT-u: I dalje smatram da smo doneli ispravnu odluku po pitanju sankcija Rusiji!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Predlog broj 1 - Šolc i litijum

Vučić je rekao da postoji jedna stvar po kojoj uvek može da se vidi da li je nešto dobro ili nije za Srbiju. Kako kaže, dovoljno je da pogledate kako i na koji način su izveštavali mediji u regionu koji po poravilu imaju anti-srpski stav po svakom pitanju i kada vidite koliko su nezadovoljni tim dogovorom koji smo napravili, jasno je, kako dodaje, da smo uradili dobru stvar.

- U svim Šolakovim medijima i onim koji to nisu, možemo da vidimo da su svi napisali samo jedu stvar, a to je, Vučić se pitao i neprijatno stajao dok je Šolc bio u automobilu, i uhvatili su da sam rekao da me interesuje zašto sada ne kreću. Zamislite kakav gaf, strašan - rekao je Vučić.

Kako kaže, samo sam to pitao i samo su to preneli, bez toga šta je tema niti o čemu se radi.

- Onda su sutradan izveštavali kako su bile velike demonstracije u Beogradu. I to je bila jedina vest, o suštini i ekonomskim posledicama nije bilo ni reči. Po tome je bilo jasno koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta. U normalnom okruženju oni bi bili zadovoljni, ali njima ne pada to na pamet. Oni kažu da je Vučić preveslao Nemce, sve u svemu to vam mnogo bolje govori od bilo koje moje reči o onome što se dogodilo u petak - rekao je Vučić i dodao:

- Ja mislim da je to šansa generacije. Da je to velika prilika.

Kako kaže, pogledajte kako danas izgledaju Emirati, a kako neke druge zemlje. Dodaje da je zbog toga bitno kako se ljudi odnose prema nekim stvarima i kakve odluke donose. Ističe da je siguran da je ovo velika šansa za našu zemlju.

- Imali smo mnogo propuštenih prilika u prošlosti i nemam problem da to kažem, ja nemam nikakvu korist od toga. Ovde su stvari čiste, mi gubimo stanovništvo u Podrinju i u Bošnjačkim sredinama. Nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da mogu da opstanu i ostanu, a uticaj na BDP je neverovatan i o tome ćemo govoriti i sutra - rekao je Vučić.

Dodao je da će sutra otvoriti probnu proizvodnju Fiat Grande Pande i da za dva meseca treba da krene serijska proizvodnja.

- Vidim da ljudi to sve bolje i sve izraženije razumeju - rekao je predsednik.

O sankcijama Rusiji

Vučić je, govoreći o sankcijama Rusiji, rekao da su oni u Evropi zabrinuti, ne zbog onoga što Srbija radi ili ne, već, kako dodaje, brine ih to što nisu sigurni da li Vučić veruje u evropsku budućnost.

- Oni više nisu sigurni da li ja u to verujem. Ja smatram da je važno da Srbija obavlja svoje reformske zadatke na evropskom putu, ali sam predsednik nezavisne i suverene zemlje koja ima svoje interese. Ako je moje viđenje realne situacije u Ukrajini drugačije od njihovog, to ne znači da smo neprijatelji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Putin vodi računa o poziciji Srbije, dodaje da on ne želi da traži neku vrstu razgovora, da ne bi ugrozio nas i mene i da ne razume pod kakvim bi pritiskom bili.

- Zelenski je tri puta više pri sebi nego mnogi drugi sa kojima sam tamo razgovarao i koje sam slušao. Odgovorniji je nego mnogi drugi. Lako je kada neko drugi gine u vaše ime, a ukrajinsci ginu svaki dan, kao i Rusi - rekao je Vučić.

Kako kaže, i dalje smatra da je Srbija donela ispravnu odluku po pitanju sankcija Rusiji.

Šahrimanjanin Obradović je rekla da je bila jedna od prvih koja je govorila da je za litijum, jer je svesna, kako kaže, da to može da donese napredak Srbiji.

- Nije samo da ćemo da eksploatišemo litijum, već treba da imamo i proizvode od toga. Vidi se da dezinformacijama pokušava da se podriva ovaj projekat. Svako ko misli da je projekat Jadar i sve oko litijuma pogrešno, smatram da nisu odgovorni političari. U suprotnom hteli bi da njihovom narodu bude bolje - rekla je Šahrimanjanin Obradović.

Kako kaže, po njima razvoja šansa za Srbiju ne treba ni da postoji, iz njima poznatih razloga. Dodaje da ne može da razume da nekome niije u interesu da njegova zemlja nema dobru budućnost.

- Možemo da zaključimo da se vodi jedan hibridni rat oko nas - rekla je ona.

