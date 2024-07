GRADIMO PUTEVE I PRUGE KOJI SU DECENIJAMA U PLANU Vesić: Do kraja 2026. biće završen Fruškogorski koridor, a do kraja 2025. Moravski

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je danas u parlamentu da je od 2012. godine u Srbiji izgrađeno 468,5 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao i da će do kraja 2026. biće izgrađeno još 166 kilometara, a na zamerke pojedinih poslanika u vezi sa strategijom infrastrukture poručio da takva strategija i može da se napravi samo kada se gradi, što aktuelna vlast i čini.

Vesić je nabrojao da će do kraja 2026. biti završen kompletan Fruškogorski koridor, koji će povezati Novi Sad, Irig, Rumu sa auto-putem ka Šapcu i Loznici, dok će do kraja ove godine biti završeno 54 kilometara brze saobraćajnice upravo od Šapca do Loznice.

Do septembra 2025. biće završen i kompletan Dunavski koridor, dug 68 kilometara, a već do kraja ove godine na mrežu auto-puteva biće povezan Požarevac.

„Ove godine završićemo između 35 i 40 kilometara, a zasigurno 23 kilometara do Požarevca. Do kraja ove godine spojićemo i Valjevo sa ’Milošem Velikim’, jer ćemo završiti nedostajućih 5,8 kilometara od petlje Divci do Valjeva“, rekao je Vesić.

Ponovio je da će do kraja godine biti završen i auto-put do Požege, izuzev tunela Munjino brdo, koji će biti probijen, ali ne i opremljen, kao i da će Lučani biti spojeni sa auto-putem.

„Rekli su neki da ’nema niđe Moravskog koridora…’ Njima predlažem da sednu u auto, da prođu od Pojata do Koševa, pa da vide ima li ga, ili ne… Ja mislim da ga ima, a to znaju i građani i građanke Kruševca… Ove godine spojićemo i Trstenik i Vrnjačku banju na mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica“, rekao je Vesić i dodao da se uveliko radi na koridoru od Preljine ka Mrčajevcima i Adranima, pa će i Kraljevo biti spojeno sa auto-putem do kraja 2025.

„A, tu gde ’nema niđe puta’, pa verovatno ni ljudi, živi čak 500.000 ljudi kojima taj auto-put treba… Nadam se da se slažemo da je taj put neophodan“, podvukao je ministar.

Kada je reč o Zrenjaninu, konstatovao je da, osim zamerki, niko od opozicionih poslanika nije rekao da se gradi auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i da će do kraja 2026. biti završeno 26 kilometara tog puta, do Kovačice.

„Čuo sam i priču o Somboru, samo niko ne reče da se gradi brza saobraćajnica ’Osmeh Srbije’, duga 186 kilomtara, od Bačkog brega do Srpske crnje… Do kraja 2026. godine imaćemo 50 kilometara te saobraćajnice izgrađeno, a Sombor će konačno biti povezan sa drudim delovima Srbije“, ukazao je Vesić.

Najavio je i obnovu pruge Pančevo-Subotica, kroz Banat, koja će biti modernizovana, elektrificirana i rekonstruisana za brzinu od 120 kilometara, kao i da će biti obnovljeno 53 kilometara pruge Vrbas – Sombor i nešto manje od 50 kilometara pruge Sombor – Subotica.

„Čuli smo priče kako nam ne trebaju pruge, samo niko ne reče da će do kraja ove godine u saobraćaj biti pušeno 108 kilometara brze pruge Novi Sad – Subotica… Ko je slep kod očiju, može da sam da se uveri da pruga postoji… Čitava trasa biće završena u naredna dva dana, zatim kreću statičke, a od 15. septembra i dinamičke probe. One će trajati do 23. oktobra, a onda kreće testiranj vozova. Sve stanice biće gotove do kraja oktobra i saobraćaj na pruzi Novi Sad – Subotica, krenuće krajem novembra ili početkom decembra“, rekao je Vesić.

Naveo je da će ove godine početi da se gradi brza pruga Beograd – Niš, već narednih dana krenuće obnova tunela Stalać – Đunis, a do kraja godine biće raspisan tender za drugu i treću deonicu.

Do kraja ove godine krenuće radovi na obnovi pruge Niš – Brestovac, a već se punom parom obnavlja pruga Niš – Dimitrovgrad.

Vesić je naveo da se projektuju tri pruge, za koje je novac izdvojen iz Plana rasta za Zapadni Balkan – Valjevo – Vrbnica, duga 210 kilometara, za koju će novac biti obezbeđen iz dodatnog fonda, zatim Kraljevo – Stalać – Rudnica sa odvojkom prema Novom Pazaru, kao i pruge Brestovac – Preševo, koja će dalje ići do Skoplja.

Dodao je da će u Zapadnoj Srbiji, brza saobraćajnica Šabac – Loznica biti produžena do Malog Zvornika, za šta bi novac trebalo da bude obezbeđen iz EU. Takođe, biće obnovljena pruga Beograd – Sarajevo, a radiće se i tunel Proslop, kao veza Valjeva i Ljubovije.

„To su sve infrastrukturni projekti koji se rade, ili su u planu i projektuju se. Zato i možemo da pričamo o strategiji infrastrukture, jer imamo o čemu i da pričamo, jer radimo. Dok se ništa nije radilo, nije moglo ni da se govori strategiji…“, primetio je ministar Vesić.

On je najavio da bi do kraja godine trebalo da bude usvojen Zakon o održavanju infrastrukture, kako bi sva infratruktura bila popisana, a svaki objekat imao svog upravljača i kako bi se, u skladu sa zakonom, znalo ko čime upravlja, što Srbija nikada ranije nije imala.

Dodao je da je Srbija dobiti i Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, koji će državnim organima i preduzećima propisati obavezu da obezbede infrastrukturu za alternativna goriva. U tom smislu, podsetio je da će do marta naredne godine na putevima biti uređeno 16 zelenih oaza, na kojima će se do tada naći novih 114 eletričnih punjača.

„Kada govorite kako biramo koji ćemo put da gradimo – svi ovi putevi su već bili predviđeni, neko je birao i odlučivao mnogo ranije, a mi ih sada, konačno, sprovodimo“, ukazao je ministar.

Autor: Dalibor Stankov