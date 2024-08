KOJIČIĆ ZA PINK: Verujem da su na neki način Kurtijevi prsti umešani u proteste protiv litijuma

Otkako se Kurti prošle nedelje sastao sa ambasadorima zemalja Kvinte kako bi razgovarali o ponovnom otvaranju glavnog mosta na Ibru, i posle njegove izjave da most ''mora da se otvori jer sloboda kretanja i vladavina prava ne ugrožavaju mir i bezbednost'', bilo je jasno da kosovskog premijera u opasnoj nameri nema ko da spreči, uprkos opomenama iz Brisela i Vašingtona.

Politički filozof Dragoljub Kojičić kaže da ništa što se dešava na prostoru KiM ne može da se izdvoji kao poseban fenomen, sve je, navodi on, povezano.

- Verujem da su Kurtijevi prsti umešani u proteste protiv litijuma... Njegov cilj je da etnički očisti Kosovo, potera Srbe... Svestan je da bi kompromitovao njegove pokrovitelje ako to radi direktno, zato ide izokola - rekao je Kojičić.

Kada je prekršio Rezoluciju 1244, ja sam rekao tada da nisu toliko opasni naoružani sa fantomkama, nego oni koji se ne vide, koji su u civilu.

- To su ljudi koji idu i pale kuće. Oni idu, rasturaju... Ovde je sve povezano. Sa druge strane moramo da budemo svesni kakva je to politika. Zašto biraju most? Simbolički. Kao kada je Svečlja prešao u onaj kafić da popije kafu onde u kafiću - rekao je Kojičić.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan navodi da predsednik Srbije nikada ne greši u svojim prognozama kada je u pitanju KiM.

- Dve stvari moraju da imaju kontinuitet, jedno je klasično nasilje, plajenje kuća i paradržavno nasilje sa tim pretnjama da će da zapale most. Most nije slučajno odabran. To nije fizička barijera, već i psihološka... Ona je opasnija - dodao je Karan.

To direktno udara na SZO, i smisao toga će na taj način biti srušen, priča Karan.

- Sada će posebno da insistiraju... Udara se u samu suštinu interesa Srba na KiM - rekao je on.

Predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša kaže da prisustvujemo okupaciji severa Kosova.

- Most je prohodan za pešake, a biće otvoren i za motorna vozila. Imali smo prilike da vidimo propadnike kosovske policijske službe, veliku grupu policajaca u civilu... Ima tu nekoliko činjenica koje se rade godinu dana unazad. Kada je otvorena policijska stanica u Sočanici... Tu su došle ključne jedinice službe... Specijalne jedinice, i ROSU - rekao je on, pa nastavio:

- Došli su pod motom da štite Gazivode. Postavlja se pitanje zašto ključni faktor bezbednosti ne radi svoj posao? - rekao je Beriša.

Autor: Dubravka Bošković