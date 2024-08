Starović: Srbija se ne opredeljuje ni za jednog od kandidata za predsednika SAD, već se u Čikagu zalaže za sopstvene interese

Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije Nemanja Starović, koji predvodi srpsku delegaciju na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u Čikagu, istakao je da učešće Srbije na tom skupu ne znači da se ona opredeljuje za bilo koja od dva kandidata za predsedničke izbore u SAD, već je to prilika da na najbolji način predstavi sopstvene interese i ostvari političke kontakte sa važnim predstavnicima međunarodne zajednice.

Starović je izrazio zadovoljstvo što ispred Srbije učestvuje na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u Čikagu, koja, ocenjuje, predstavlja jedan od najvažnijih političkih skupova, ne samo u SAD, već i na globalnom nivou.

Ističe da se na toj Konvenciji završava dugi proces unutar stranačkih izbora Demokratske partije uoči predsedničkih izbora u novembru, podsećajući da će biti ozvaničena kandidatura Kamale Haris.

"Naša ideja i želja nije da se ovde opredeljujemo na bilo koji način, niti da podržavamo kandidate jedne od dve vodeće političke partije u SAD, već, pre svega, da posmatramo kako se gradi i organizuje ovako veliki politički skup, da budemo prisutni i da na pravi način predstavljamo Srbiju, imajući u vidu da ovakvi skupovi predstavljaju izvanrednu mogućnost za ostvarivanje desetina političkih kontakata", rekao je Starović.

Ponavlja da se radi o grandioznom političkom događaju sa više desetina hiljada učesnika.

Sve to, napominje, predstavlja jedan veliki politički spektakl, izrazivši uverenje da Srbija može mnogo toga da nauči, kao i da u nekim segmentima primeni.

Na pitanje kako gleda na obraćanje Mišel i Baraka Obame, Starović je ocenio da nekadašnji predsednik SAD i njegova supruga uživaju visoke rejtinge i veliku podršku među pristalicama Demokratske partije.

Njihovo, prisustvo, učešće, govori i nastup, kaže Starović, itekako doprinose motivaciji pristalica Demokratske partije da na izborima učestvuju i podrže kandidatkinju Kamlu Haris.

"Zaista mislim da su nastupi i Baraka Obame i njegove supruge bili veoma upečatljivi i da su nesumnjivo dali veliki doprinos motivaciji pristalica Demokratske partije“, smatra Starović.

Starović je podvukao da nije na Srbiji da se opredeljuje u ovako ozbiljnoj utakmici koja se vodi u SAD.

"Lideri kako jedne tako i druge političke stranke ne propuštaju priliku da pošalju ’otrovne strelice’ u cilju što uspešnije kampanje svoje političke opcije. Zaista mi se čini da je ova trka veoma kompetitivna, da odustajanje aktuelnog predsednika Džozefa Bjadena iz predsedničke trke i ulazak Kamale Haris ima jednu novu dinamiku i momentum u predsedničkoj trci koja će biti veoma neizvesna. Možemo mnogo toga drugačijeg da očekujemo u narednih nekoliko sedmica", naveo je Starović.

Što se tiče delegacije Srbije koja učestvuje na Konvenciji, Starović kaže da je ona mala i čine je on i predstavnici srpske ambasade u Vašingtonu.

Ističe da je učešće Srbije na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji veoma važno, budući da se na marginama tog događaja održava Međunarodni liderski forum organizacije Nacionalnog demokratskog instituta.

Na tom forumu, dodaje, učestvuje više stotina međunarodnih predstavnika veoma visokog profila.

"Na Forumu su zastupljene i sve države našeg regiona, dakle Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope i veoma je bilo bitno biti prisutan i koristiti svaku priliku da se na što bolji način predstavlja pozicija Srbije. Verujem da smo to već uspeli da ostvarimo i to ćemo činiti narednih dana dok traje sama Konvencija kroz više desetina različitih susreta i kontakata druge vrste sa, ponavljam, predstavnicima američke administracije, nosiocima najviših državnih funkcija iz redova Demokratske partije, a tako i sa međunarodnim gostima iz Evrope i drugih delova sveta", ukazao je on.

Na pitanje da li srpska zajednica u pojedinim državama SAD može da nanese prevagu, Starović izrazio uverenje da je to moguće.

Podseća da je tako bilo 2016. i 2020. godine, naglašavajući da srpska zajednica u SAD nije malobrojna.

"Zanimljiva je koncentracija u pojedinim državama koje imaju karakter kolebljivosti i gde zapravo, hiljadu ili dve hiljade glasova može da odluči o tome koga će ta država izabrati, a time posredno uticati i na ukupan rezultat predsedničkih izbora. Dakle to su srpske zajednice u državama kao što je Pensilvanija, Ohajo i Mičigen. Siguran sam da će se naši sunarodnici dobro organizovati u političkom smislu, da će pristupiti ozbiljno ovoj predsedničkoj trci i da će njihovo delovanje biti, između ostalog i u funkciji interesima Srbije i našim spoljnopolitičkim ciljevima", rekao je Starović.

Ponovio je da kao ministar ne želi da se opredeljuje ni za jednog od dvoje etabliranih predsedničkih kandidata.

"Verujem da su ovi predsednički izbori i prilika za dodatnu organizaciju i afirmaciju srpske zajednice u SAD. Mislim da je stepen organizovanja nikada bolji, ne možemo opet biti ni u potpunosti zadovoljni, ali važno je da se iz godine u godinu zaista vidno primećuje sve bolji nivo organizacije Srba u ovoj značajnoj državi", zaključio je Starović.

U okviru posete SAD, Starović je obišao Novu Gračanicu i Libertvil, i sastao se sa vladikom Longinom.

Takođe sastao se sa kongresmenom Erikom Svolvelom.

Specijalno za KO iz Čikaga:

Mina Pavlović, novinar

Dejan Stamenković, snimatelj