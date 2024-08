Predsednik Srbije govorio je o svim aktuelnim temama vezanim za zemlju i svet, a kao jednu od najvažnijih stavki, istakao je posetu francuskog predsednike Emanuela Makrona sa kojim će, kako je otkrio, potpisati brojne sporazume.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je specijalan gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink, gde je na samom početku govorio o najavljenoj poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona.

- Važna poseta, čim ga ispratim ja idem za Prag, on za Pariz. Ono što je najvažnije je to što očekujem da odem u Podrinje, da budem 7 dana predsednik, radiću odande, pričati sa narodom. Sa Makronom će biti mnogo sporazuma, jedan od tih je sporazum sa elektrokompanijom. Želimo da nemamo probeleme za sedam, osam godina... Od takvih stvari do jačanja vojske, i ako uspemo, naporno, danima radimo na ugovorima za rafale... Govorićemo o evropskom putu, signalima... Nadamo se da možemo da dobijemo dve, tri velike agencije, i ako bismo to uspeli, bilo bi od značaja - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da u naredna dva dana mora da se završi priča o povećanju minimalne zarade.

- Ja bih voleo da bude u nivou potrošačke korpe, 53.500. To bi bilo povećanje od 14 odsto, ja bih to mnogo voleo. Poslodavci ne mogu da budu nezadovoljni, država na sebe preuzima dobar deo tih troškova. To su važne teme, mnogo toga značajnog je pred nama. Uveren sam da ćemo uspeti da nastavimo ovakvom stopom rasta, da za 11 odsto uvećamo penzije, i da od 1. septembra krenemo da isplaćujemo - kaže on.

Govoreći o napadima opozicije, Vučić kaže da ne veruje da je bilo ko naivan i glup da poveruje u njihove laži.

- O tome neću ni da pričam. O saradnji sa EDF-om se razgovralo mojom željom. Da nismo sačuvali ugalj, danas ne bismo imali struje. Ne bismo znali kako da preživimo, samo da smo poslušali one pametnjakoviće pre pet godina - rekao je Vučić.

Važno je da pronađemo rešenje u tome, radićemo i Bistricu da bismo dobili više energije, da se radi na obnovljivim izvorima, ali i sve to neće biti dovoljno, rekao je Vučić.

- Oni su u svojim novinama napisali da su to naši prljavi poslovi... Ako je železara prljav posao, nemam ništa protiv da svaki posao bude tako "prljav". Mi sada od železare imamo da damo plčate. 5.000 porodica od toga direktno živi. Izuzetan doprinos daje. Nisam je ja izmislio - naveo je Vučić.

Nakon što je emitovan spot koji je objavila predsednica Narodne skupštine Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je isti, istakavši da je i kod nas i u svetu sve izvrnuto naopačke.

- 2015. i 2016. još su Evropa i Amerika bile dominantne sa napretkom, i negde u Dabosu, prvi put 2027. pojavljuje se predsednik Kine koji menja narativ i matricu događanja, i prigrli globalizaciju u svakom smislu. Sve što su bile zapadne vrednosti... Posle 65 godina, dolazi do toga da baš to, za šta su se zalagali, prestaje da bude dominantna vrednost. Više niko ne govori o kapitalizmu, već o strogim procesima. Konkurenti su maligni, i mi smo doneli odluku da su drugi loši. Kada slušate o slobodi izražavanja, okupljanja, da nije žalosno, bilo bi smešno - kaže Vučić.

26 organizacija koje je pomenula Zaharova je potpisalo sporazum da nema kršenja slobode izražavanja, i posle 6 godina su normalni zahtevi da se gasi Telegram, sve je postalo obrnuto, jer se stvari menjaju u skladu sa interesima, rekao je Vučić.

- Na vlasti sam 12 godina, za to vreme, demonstracije su mi trajale neprekidno 5 godina. Nikada nismo nikome zabranili da nekad negde šeta, da nešto kaže, da upadaju u državne institucije... Sve je to bilo u redu, i onda smo ih zamolili da odu, da se sklone zbog mirnog života. Istovremeno, u svim zapadnim zemljama, kada bi se slično desilo, Boga bi ubili u njima - dodao je Vučić.

Dodaje da je ćutao na sve izjave i napade, uključujući i na reči Tamare Skrozze, i kaže da je samo Ana Brnabić zapitala zašto se dozvoljava poziv na ubistvo.

- Dan posle toga krenula je opšta hajka i na nju i na mene. Ana je emotivnija, ima dobru dušu, pa je reagovala na takav način. Oni su to iskoristili da se žale, kažu da su oni ugroženi. Šta god im se desi, krivi su Vučić i Brnabić. A ja nisam ni odgovorio ništa. Dakle sve je naopačke okrenuto. Mogu da lažu koliko god hoće. Tako je i sa litijumom. Istim ljudima je litijum bio šansa veka, sada je smak sveta. A rasturili su ih naučnici, i govore im da ne pričaju gluposti, ali baš ih briga. I nastaviće da lažu, kažu da se kopa litijum u Vranju, Kraljevu... Lažu koliko god hoće - naglasio je Vučić.

Šta god da im se desi, krivi su Vučić i Brnabić, rekao je predsednik.

- To je kao sa litijumom. Od šanse veka, do smaka sveta, isti ljudi. Isti Đilas je govorio o šansi, pa sad priča o smaku sveta. Njih briga, naučnici su ih rasturili! - rekao je potom.

Šta njih briga, može im se da lažu koliko hoće, dodao je Vučić.

- Od presudnog značaja je da mi ljudima ukazujemo na to šta je istina. Kada sam video da je Tamari Skrozzi od ugroženosti od mene, da su došli predstavnici EU, Plamena neka... Pametna, inteligentna iz Bugarske, vi se pitate, koga oni više lažu, obmanjuju... Sve je naopačke okrenuto, kao i priča ko je ugrožen, ko nije... To vam je priča i od danas. O svemu što se dešavalo našim ljudima u hrvatskoj, i hajka koju su pokrenuli protiv nas - dodao je Vučić.

Vučić je, komentarišući snimak na kom Đilas kaže da Vučić "nije normalan", istakao da je u pitanju, kratak i glup snimak.

- Ljudi sve vide i znaju. Velike su razlike kada su oni bili na vlasti, i kada smo mi - rekao je Vučić.

- Iznenadiću vas sada ovim što ću imati da vam kažem. Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim šta se dešava sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga ko sluša Tompsonove pesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi - kazao je Vučić.

- Nema ko u Srbiji danas nije reagovao od političkih partija i takozvane demokratske javnosti. Zato što je neka pevačica, koja kaže da je Srbija genocidna država, i da sam ja diktator, i koja zna da su Srbi zločinci, al voli pare ovde da uzima. Ćutali su, nijedno saopštenje nije otišlo za Nemanju Berića. 15 dana je bio u zatvoru, tučen i maltretiran!

Neka dođe i priča gluposti po ceo dan, rekao je Vučić o Severini.

- Ali pitanje ovim našima odavde, odakle im obraz, da su našli sve šta će da zamere Bori Čorbi, da ćute za Nemanju Berića, ali će za svaku sitnicu da napadaju Srbiju. Kurti danima hapsio Srbe, a Rada Trajković zadržana dva sata na prelazu, zvali me svi ambasadori! Ćutali su zbog desetine uhapšenih ljudi, pitao sam ih da li su normalni, da li ih je sramota - kazao je on.

Vučić kaže da nikada neće moći da razume dozu autošovinizma kod Srba, i da sve tuđe više volimo od onoga što je naše.

- Nego da se vratim na Železaru. Ona je spas, Linglong je spas, to su investicije koje nas spasavaju. Kao i nemačke fabrike! Kaže mi jedan da ću biti gonjen zato što sam izdajnik. A on što je topio tenkove neće biti gonjen. Ljudi, kažu da sam napravio logor stranih kompanija. Pa oni nisu sasvim svoji, hoće da se vrate u vreme socijalističkog samoupravljanja. Mi smo zbog investicija pretekli sve i postali najuspešniji. Šta biste vi da uradite, da nas pretvorite u izolovano ostvro gde se ništa ne radi - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je Vulinu, koji je ministar, zabranjen ulazak u Hrvatsku.

- A jeste li čuli Inicijativu mladih za ljudska prava da traži da mu se dozvoli ulazak. Vulin, Berić, njihovi životi nisu važni. Ali hajka krene čim dirnete u nekoga drugog, hoće da mrzimo svoju zemlju. Ne, Srbija je najbolja, i ono što nije dobro ispravljaćemo, ali nikada me nećete naterati da bilo koga i bilo šta volim više od Srbije - istakao je Vučić.

O izjavi Slobodana Georgijeva, koji je rekao da je nevaspitan, predsednik kaže da je mnogo toga iz kuće poneo, i da su ga vaspitavali roditelji.

- Sebi ću uvek pronaći loše strane. Tačno je da me je jednim delom i ulica vaspitala. Ali sam se okrenuo od ulice i vratio u klupe na fakultetu, kada su moji drugovi pucali jedan u drugog. Jedan je ubijen. Tada sam završio sa ulicom. Zašto njima smeta ovo? Zato što se ja njih ne plašim. Nisam neko ko je bilo kada pribegao nasilju, niti sam zloupotrebljavao bilo šta. Trudim se da ne uvredim nikoga, pa ni njega, čak ni kada je rekao da bi članove SNS smestio u logore - rekao je predsednik Srbije.

Vučić dodaje da oni žele da vide strah kod njega, i ističe da neće bežati nigde.

- Ponosan sam na sve što sam uradio, jer ja vidim rezultate. Zapamtite moje reči, neće biti u stanju ne da okreče, nego ni da obiđu sve ono što sam izgradio. I puteve, i mostove, i bolnice, zgrade, kuće... Neće moći da obiđu! Njihov je problem u tome što kada prete da će neko plivati u reci, meni su smešni. Ja znam ove tipove, sve ih znam. Kao mnogo su pametni. Ja stojim, gledam ih, smešni mi svi zajedno. I sto puta kažem narodu, opasne su to stvari, mnogo novca spolja ima tu. Milijarde evra su uložene u njihov medijski sektor. Sa samo jednim ciljem! A do sada nisu uspeli. Ne mogu da podnesu da postoji neko ko je hrabar i neće da ustukne. Ja sam takve prozreo odavno - kaže predsednik Srbije.

Ističe da on odavno zna da prepozna šibicare, i kaže da je mašinerija laži uključena u kampanju protiv projekta Jadar.

- Jedna laž sustiže drugu. Kažem im čekajte ljudi, imamo još dve godine da razgovaramo. Ja sam već pričao sa narodom, i tek ću! To ih baš posebno nervira. Naučni eksperti su rasturili njihove laži u param parčad. Moram i ja da sednem sa ovima iz Rio Tinta, pa da ih propitujem malo. Njihov je problem što ne umeju da se koncentrišu na rezultat - kazao je predsednik Vučić.

Predsednik je potom rekao da naša prosečna plata u septembru ide na 860 evra, a u decembru sledeće godine će biti preko 1.000 evra.

- Biće kupovna moć veća, pošto je skok plata i penzija kod nas mnogo veći od inflacije. Nadam se da neće rasti cena nafte, držaćemo inflaciju na četiri odsto. Moramo samo da se zapitamo, radimo li mi više? Kod nas po procenama oko 3 sata i 10 minuta ljudi gube vreme na poslu na društvene mreže. Zato ljudi neće biti zanatlije, jer mi moralo mnogo više da rade - ističe Vučić.

Rekao je da će Miloš Vučević i Tomislav Momirović predstaviti proizvode koji će imati specijalne cene, i kaže da je ponosan na to.

- To je bila Miloševa inicijativa. Srećan sam i super je. Ako bi bilo ovo sa minimalnom zaradom, a znaćemo u sredu, to bi značilo da ide preko 53.500. To bi bilo izuzetno, time bi smanjili siromaštvo, povećali prosek plata. Vidim da imamo manje siromašnih - istakao je predsednik.

Autor: Dubravka Bošković