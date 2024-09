Krkobabićev program je od strateške važnosti za bezbednost Srbije

Danijel Kulačin, potpredsednik Srpske lige, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Životno opredeljenje je poduhvat spasa srpskog sela ministra Milana Krkobabića.

Resorni ministar za brigu o selu uspeo je da se preko 3.100 porodica oseli u svoje nove domove. Potrebno je naglasiti da je to 13.000 duša i to je preko 1.000 hektara zemlje koje čine okućnice na kojima se drži stoka, živina, održava bašta, neguju košnice i izvode druge slične aktivnost. Ali pitanje opstanka sela nije samo ekonomsko, privredno ili demografsko pitanje, možda najviše od svega je bezbednosno pitanje i pitanja zdravlja nacije. To je rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, „opstanak sela je pitanje od nacionalnog i bezbednosnog značaja. Predsednik je posebno naglasio pitanje pograničnih oblasti; "Ako pogledate našu granicu prema Bugarskoj, na određenim mestima do 60 kilometara duboko u našu teritoriju nemamo oko 1.000 ljudi. Ako pogledate rumunsku granicu, imamo desetine hiljada kvadratnih kilometara na kojima nemamo više od 5.000 ljudi".

Zato verujem da najviše zbog pitanja bezbednosti nacije, predsednik dao apsolutnu podršku programima koje sprovodi ministarstvo za brigu o selu i ministar Milan Krkobabić. Predsednik je ovo i potvrdio prilikom formiranja Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, i tom prilikom je izjavio: "Za Srbiju je selo od presudnog značaja i sve što vi smislite da treba da se uradi - podržaćemo".

Iz tog razloga ono što pregalnički i bez prevelike pompe radi ministar Milan Krkobabić prestavlja jednu od najvežnijih projekata po pitanju opstanka našeg naroda i naše kolektivne bezbednost. Selo je naša šansa da poraz preokrenemo u pobedu i da sa kraja dođemo na početak kolone.

Autor: Danijel Kulačin