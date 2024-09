Vulin: Hrvatima je teško da shvate da Srbija vodi samostalnu politiku

Hrvatima je uvek posebno zanimljivo sve što Srbija radi. Hrvatska politika je mešavina kompleksa i griže savesti kada je Srbija u pitanju. Tako da sve što Srbija radi za njih je strašno bitno, ali ovo zaista jeste jako važno. Ja sam samo potpredsednik Vlade Srbije, a da me primi predsednik najveće zemlje na svetu to govori o odnosu ne prema meni, ja sam potpuno nevažan, već o odnosu prema Srbiji. To se njima ne bi desilo ni da nisu uveli sankcije Ruskoj Federaciji, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin upitan da prokomentariše pisanja hrvatskih medija o njegovom sastanku sa predsednikom RF Vladimirom Putinom.

- Razumem ih da su prilično nervozni zbog toga i razumem koliko je njima teško da shvate da jedna zemlja kao što je Srbija može da vodi samostalnu politiku. Mi ne moramo da pitamo nikoga. Da li stvarno mislite da je to što sam ja bio kod predsednika Putina obradovalo neke Amerikance, Evropljane ili neki NATO? Mi ne moramo da pitamo nikoga, to je naša politika, naša pozicija - kazao je Vulin za Javni servis.

- Branimo sopstvene interese. Da se posvadjamo sa Rusijom, zašto? Da izgubimo najvećeg i vekovnog prijatelja da bismo dobli kog novog prijatelja? Nijednog. Nećemo se posvadjati i zahvaljujući tome što predsednik Vučić vodi samostalnu spoljnu politiku i samostalnu politiku miožemo ovako da se ponašamo. Za Hrvate je to apsolutno nedostižno, oni prvo moraju da pitaju nekog ambasadora - rekao je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin.