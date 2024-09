Vulin: Pregovori o gasnom aranžmanu počeće uskoro, konačnu reč daće predsednici Vučić i Putin

Trgovinska razmena sa Ruskom Federacijom je važna za Srbiju i to je bio veoma važan deo sastanka sa predsednikom RF Vladimirom Putinom. To pokazuje koliko predesednik Putin vodi računa o Srbiji. To je za Rusiju statistička greška, a za nas je to mnogo i mnogo nam znači. Vrlo brzo će ministar Popović koji je predsednik mešovitog vladinog tela imati sastanak sa ruskim kolegam da se vidi šta može se uradi da se situacija poboljša, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin upitan da prokomentariše navode ruskog predsednika da je zabeležen pad ekonomske razmene.

Vulin je za Javni servis istakao da Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

- Dakle nema prepreka, treba i možemo da radimo. Rusko tržište je toliko veliko da mi ne možemo da zadovoljimo ni delić njegovih potreba ali i te kako možemo da zadovoljimo potrebe Srbije i naše privrede. Da li mislite da bi preživeli ovu zimu bez ruskog gasa? Siguran sam da je to jedna od stvari o kojoj će razgovarati dva predsednika kada se budu čuli ili videli - kazao je Vulin.

- Zamolio sam predsednika Putina i on se složio sa tim, kao i što sam razgovarao i sa ministrom energetike RF, potpredsednikom vlade i ministrom ekonomije, da pregovore o gasnom aranžmanu počnemo odmah i da nema potrebe da čekamo mart ili maj. Složili su se sa tim. Naravno, pečat na to i konačnu odluku doneće dva predsednika. To je uvek politička odluka, to nije samo ekonomija - rekao je potpredsednik Vlade Vulin.