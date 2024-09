'SAMO ĆUTITE I POGNITE GLAVU' Brnabić odgovorila Tadiću: Kakva lista čekanja, tada se pričalo o listama preživljavanja

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na izjavu Borisa Tadića.

Tadić je naveo da "ulaganje u zgradurine nije ulaganje u zdravstvo".

Zdravstvo nije ulaganje u zgrade (kliničke centre, bolnice, domove zdravlja)? OK - to objašnjava zašto, u 11 godina vlasti, nisu popravili ili izgradili niti jednu novu bolnicu ili klinički centar. To je dovelo do toga da naši lekari i medicinske sestre rade u uslovima nalik… https://t.co/u2GBvoRnk3 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. септембар 2024.

- Zdravstvo nije ulaganje u zgrade (kliničke centre, bolnice, domove zdravlja)? OK - to objašnjava zašto, u 11 godina vlasti, nisu popravili ili izgradili niti jednu novu bolnicu ili klinički centar. To je dovelo do toga da naši lekari i medicinske sestre rade u uslovima nalik poljskim bolnicama, a da pacijenti moraju od kuće da ponesu ćebe ukoliko moraju da ostanu na bolničkom lečenju. No, ako već nisu verovali u infrastrukturu, zašto nisu ulagali u opremu, ljude? Zabranili su specijalizacije, a pacijenti su u vreme Tadića i njegovih i braunilu morali sami da kupuju, plata medicinske sestre (u vreme kada je bila najveća, dakle 2012. godine) bila je sramotnih i bednih 286 evra (!), a plata lekara opšte prakse 476 evra. Kakve liste čekanja, tada se pričalo o listama preživljavanja... Iz elementarnog poštovanja prema građanima, morali bi da ćutite na ovu temu. Dobro, i temu KiM, radnih mesta, plata, puteva, pruga, tehnologije, inovacija, a da, i kulture, sporta..... Ma, samo ćutite i pognite glavu - navela je Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov