Donald Tramp je izabran za 47. predsednika Sjedinjenih Američkih Država. On je ostvario neverovatnu pobedu nad Kamalom Haris, koja je uživala ogromnu podršku demokrata, ali uprkos svemu nije uspela da pobedi u trci. Čestitke su stigle od brojnih svetskih lidera, a među prvima se oglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, što pokazuje da svi očekuju određene promene u spoljnoj politici SAD-a!

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, objasnio je šta očekuje od Donalda Trampa u njegovom drugom mandatu.

- Očekujem da će Donald Tramp ovoga puta biti otvoren za saradnju sa Kinom, za razliku od prethodnog mandata. Uticaj BRIKS-a je sve jači i nisam uveren da će Tramp imati neke velike suprotnosti u odnosu na Kinu. Njemu je pretežno u interesu da rasformira tu takozvanu "duboku državu", što ga prati kroz ceo program koji je plasirao tokom izborne kampanje -rekao je Jeremić i dodao:

- Na samom početku je najavio da će prestati sa finansiranjem NGO-a van Sjedinjenih Američkih Država. To je jedna od klučnih stvari. Mnogi u Srbiji neće biti srećni zbog te odluke. Ako se samo vratimo na period pre 5. oktobra, znate li koliko je nevladinih organizacija tada dobijalo novac kako od Sjedinjenih Američkih Država, tako i od sličnih zemalja. Taj Trampov potez bi značio i da nećemo više imati te obojene revolucije u svetu i nasilne promene vlasti -rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da je mađarski premijer Viktor Orban verovatno sa Trampom takođe razgovarao o smanjenu finansiranja nevladinih organizacija.

- Što se tiče Orbana, sigurno su postojali i razgovori sa Trampom kada je odlazio u Sjedinjene Američke Države kako bi podržao republikanskog kandidata. Verujem da su postojali razgovori upravo o smanjenju tog finansiranja, jer je upravo Mađarskoj pretila ta obojena revolucija -rekao je Jeremić.

Jeremić ističe da Trampova pobeda može značiti liderima koji žele da vode suverenu politiku kao što su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Mađarske Viktor Orban, premijer Slovačke Robert Fico, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, kao i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

- Svi ti državnici, uključujući i našeg predsednika, su jasno u svetu rekli da su suverenisti i da ne postoji uticaj moći koji će ih izmanipulisati i upravljati sa njima. Svaki državnik tih zemalja želi suverenitet svojoj zemlji, a ne da neka druga država upravlja njihovom politikom -rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs se osvrnuo i na još uvek aktuelnog predsednika Amerike Džozefa Bajdena.

- Zbog svega ovoga što se dešavalo, verujem da Bajden slavi njegovu pobedu. Velike teme su bile na stolu, a oni sada pokušavaju, sa izjavom Nensi Pelosi, da umanje taj pad Bajdena. Po zvaničnim rezultatima, 312 glasova ima Tramp naspram 226, to sada znači da je Trampova pobeda ubedljiva. Oni moraju sada na svaki način da se peru i pokušavaju da dokažu da sama kampanja nije bila loša, već da su sukobi unutar Demokratske stranke uticali na ovaj rezultat, pa čak svaljuju dosta toga i na još uvek aktuelnog predsednika Amerike Džozefa Bajdena -rekao je Jeremić i dodao:

- Kamala Haris je još uvek mlada žena i možda ostaje prostor da se kandiduje na nekim narednim izborima, jer još uvek nemamo neku izgrađenu demokratsku ličnost koja bi mogla da bude zastupljena u budućnosti. Došlo je do razbijanje, ako mogu tako da kažem "klintorizacije", jer su to sve Klintonovi ljudi. U prvom mandatu nije mogao to da sporovede do kraja, ali sada sam siguran da će ovo biti kraj tih ljudi -rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da unutar same Amerike postoje ljudi koji nikako ne žele da vide Donalda Trampa ponovo u Beloj Kući.

- Ako Tramp krene da urušava "duboku državu" verujem da će gledati na svaki način da ga eliminišu. Možemo videti da Tramp ima pojačano obezbeđenje, čak ga i naoružani roboti čuvaju. Nije naivna situacija i ja sam sigurna da će pokušati sprečiti njegov ulazak u Belu kuću. Mnogo je novca u igri -rekao je Tramp.

Autor: Iva Besarabić