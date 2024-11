'JA SE RADUJEM POBEDI TRAMPA' Brnabić: U svojoj kampanji govorio o miru i sada se nadam da će početi da se pravi dijalog između zaraćenih strana!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Nasilej u Novom sadu je predlog u Hit Tvitu koji je osvojio najveći broj glasova.

Ipak, gosti Verice Bradić su to nazvali negativnim predlogom pa su se ipak opredelili za predlog broj dva- POBEDA TRAMMPA NA PREDSEDNIČKIM IZBORIMA U SAD:

Ana Brnabić, predsednica Skupštine, glasala je za predlog broj 2

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, glasao je za predlog broj 2

Saša Borojević, analitičar glasao je za predlog broj 2

PREDLOG BROJ 2: Pobeda trampa na predsedničkim izborima

Da li dolazi zlatno doba Amerike posle pobede Donalda Trampa nad kamalom Haris.

Večeras je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa Donaldom Trampom.

Zahvalan sam predsedniku Trampu što je znao mnogo stvari o Srbiji. Nećete verovati, čak je govorio i o sportskim uspesima naše nacije, naše zemlje. Ja sam iskoristio priliku da uz želju da dalje unapređujemo naše odnose, u svim sferama društvenog života. Izrazio sam žeju da će posetiti Srbiju jer je Srbija bila zemlja gde je podrška za izbor predsednika Trampa bila najveća u celoj Evropi. I predsednik Tramp se zahvalio na ogromnoj podršci koju je dobio od građana Srbije, od srpskog naroda i verujem da ćemo u narednom periopu moći da razgovaramo o unapređenju naših odnosa na svim poljima i siguran sam da ćemo i uz podršku naših prijatelja, a pod tim računam celo okruženje predsendika Trampa koji su i večeras bili sa njim tokom razgovora, da ćemo moći da napravimo, on Ameriku velikom, a mi Srbiju pristojnom zemljom koja će moći dobro da sarađuje sa SAD- rekao je predsednik Vučić nakon razgovora.

- Ja se radujem pobedi Trampa jer je u svojoj kampanjio govorio o miru i sada se nadam da će početi da se pravi dijalog između zaraćenih strana. U prvom mandatu mi smo imali dobriu komunikaciju sa ljudima oko njega, i sada je prilika da sada napravimo dobre odnose i izuizetno sam ponosna na našeg predsednika koji je među prvih 15 koji se čuo sa Trampom, to Srbija nikad nije imala- rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je to za Šolakove medije irelevantna informecija, ali da to sve govori o njihovim standardima.

- Šta se može očekivati od Trampa i radost su dve stvari. naša očekivanja će biti mnogo veća od onoga što će se stvarno desiti, ali ja se nadam da će biti većeg razumevanja za Srpski narod- dodao je Dačić.

- I naša dijaspora u Americi je bila aktivna. Ovaj prvi korak je nešto jako bitno za našu zemlju- dodala je Brnabić.

- Ja znam kako je to bilo. Tadašnja Trampova administracija je srušila vladu Aljbina Kurtija, jer se nije pridržavala dogovora. Dogovori sa naše strane nisu bili laki, ali kada dolazi do dogovora, onda mora da se ispoštuje. Kurti ne poštuje ni jedan dogovor, čak ni sa nemačkim Zelenima, koji ga najviše podržavaju. Meni je lično draga ta podela, jer su Trampove pristalice u Americi kao pristalice srpske Vlade, na isti način ih osuđuju - kaže Brnabić.

Nekadašnja administracija Donalda Trampa poštuje svaki dogovor, nije bilo dvostrukih standarda.

- Njega je podržao Robert Kenedi koga zovu najvećim teoretičarem zavere. Tramp je obećao mnoge borbe protiv Woke pokreta. Tramp je biznismen i koliko ja znam veoma je besan na one koji su bili protiv njega, sigurno ćemo imati čvršći stav šta je po dogovoru, a šta ne- dodao je Borojević.

PREDLOG BROJ 1: Nesreća u Novom Sadu, ostavka ministra Gorana Vesića

Posle tragičnog događaja usledili su nemiri i fokus se premestio na politički teren zahvaljujući opoziciji.

- Kada se desi ovakva tragedija ne može da postoji teren koji nekom odgovara. Kada je Goran Vesić podneo ostavku neko je to nazvao pobedo, ali to su oni i govore sami o sebi. Ono što je meni frapantno, opoziciji je uvek na umu posle tragedije da ovo je prilika za opoziciju- rekla je Ana Brnabić.

- Opet je neko od njih najavio protst za ponedeljak pod izgovorom da će se svi do srede ohladiti. ja se zahvaljujem spasiocima koji su stavili svoje živote tamo da pomognu, a za to vreme opozicija je već organizovala sastanke.Već prvi dan dok je bio Dan žalosti, oni su izašli ispred Vlade i pravili politički performans. Onda su se preselili u Novi Sad gde su pravili haos. Oni su poslali poziva sa uputstvom za proteste gde su nevli šta sve treba da se ponese ukoliko dođe do obračuna policijom. Oni su najavili nasilje- dodala je Brnabić.

- Onda smo videli najstravičnije scene nasilja bez i malo poštovanja prema porodicama žrtava. Hvala svim onim građanima koji su mislili da je to komemorativni skup- rekla je Ana Brnabić.

- Ja sam bio na licu mesta kada se desila tragedija, na nekoliko metara se odigravalo samo spašavanje. Ja sam bio na vezi sa predsednikom Vučićem. Na žalost mi nismo uspeli da spasimo te ljude, satima je trajalo spašavanje onih troje ljudi koji su preživeli. Kada je izvuuččena žena koja je bila ispred nas, trebalo je pomeriti 26 tona, spasioci su plakali, toliko je bilo potresno u tom momentu- rekao je Dačić.

- U tom trenutku spasavanja došla je novinarka sa N1 i pitala koje odgovoran.

- Istraga ne može da se završi za jedan dan i postoji procedura- dodao je Dačić.

- Ispred prostorija SNS su naišli na zastavu Srbije koju su skrnavili- dodala je Brnabić.

- Ti ljudi su pozvali na nasilan skup. Ti organizatori su se skupili i išli do Gradske kuće, usput skinuli srpske zastave i skrnavili ih i gazili ih ispred sedišta SNS, ljudi koji su članovi naše stranke su izašli ispred sasvim mirno, njih su pljuvali i polivali crvenom bojom. Tu su bili organizatori - Pogačar, Brković, Cipović sa sve čekićem, čovek koji je bio sudija i ministar za ljudska prava u prethodnoj vladi Demokratske stranke... Ko može da poveruje Mariniki Tepić? To je strašno, to što ponoš priča, Aleksandar Vučić je nečovek. Dobra definicija za njih, oni od sebe kreću. Ponoš za sebe može da kaže da je nečovek, evo drugi ili treći put pokuašava tragediju našeg naroda da iskoristi za neki svoj politički profit - kaže Brnabić.

- Došli su sa čekićem kada su čuli da je tu došao predsednik srbije Aleksandar Vučić- dodala je ona opisujući scene iz Novog Sada.

- Opet pokušavaju da tragediju iskoriste za svoju promociju.I nije im to prvi put. Predsednik Vučić je došao da zapali sveće i da obiđe ljude i zahvali se onima koji su došli da pomognu- rekla je Brnabić.

- Predsednik Vučić je otišao i u Kovilj na najtužnije mesto gde su sahranjene Sara i Tina, devojčice koje su poginule sa svojim dekom, a veče pre toga oni su slavili i pevali ' Danas nam je divan dan', dok su se neke u bolnici borili za život! I onda pozivaju na proteste- dodala je Brnabić.

- Ja sam juče bila sa predsednikom u Kovilju i kada vi vidite te porodice vidite samo tugu i bol i ne vidite bes. To je samo tuga koja bi morala u jednom trenutku da ujedini Srbiju. Istraga je krenula čim su svi izvučeni koji su bili ispod ruševina. A onda su počele teorije zavere oko svega. To j jedna monstruozna i neljudsko iskorišćavanje tragedije- dodala je Brnabić.

- U Hejselu kad se srušio stadion niko nije otišao da zapali kraljicu. Istraga je trajala 20 godina i i opet niko nije protestovao. Ovo je zloupotreba tuge i tragedije rekao je Borojević na dešavanja u Novom sadu.

- Ministar Vesić je podneo istragu, 50 ljudi je već bilo na ispituivanju i tu se neće završiti. Kada zloupotrebljavate nečiju tugu to izgleda ovako, Kesić koji često pominje mene i ove ljude ovde je veče posle tragedije išao u Sarajevo da zasmejava ljude- dodao je Borojević.

- Gradonačelnik Đurić je bio u kontaktu sa porodicama svih nastradalih. Niko od porodica nije podržala ono što je opozicija radila u Novom Sadu. Čim su stigli ispred Gradske kuće odmah su krenuli sa napadom- rekao je Dačić.

- pristup policije je svih ovih meseci je bio takav da ne reaguje prva već da spreči dalje napade i zato je pristup policije bio defanzivan. Mogla je policija da bude ispred, ako dođu bace kamen kreće intervencija. Ovaj skup i nije bio prijavljen- rekao je Dačić.

Predsednik Vučić tražio je političku odgovornost o nesreći u Novom Sadu.

- Nakon ove tragedije kao i nakon tragedije u maju 2023. mi smo pokazali političku odgovornost, a mi trpimo kritike ljudi koji nisu nikad ponudili da podnesu ostavke posle bilo kog događaja , a bilo ih je. Njima su ubili Predsednika Vlade u dvorištu Vlade i niko iz te Vlade nikad nije palo na pamet da podnesu ostavku. Neki su posle toga sami sebe unapredili. O takvim mi ljudima mi pričamo i takvi ljdui nama spočitavaju nešto. Posle tragedija u maju prošle godine ja sam im rekla da ne mogu da vode državu. Vi ovde imate jedan proces i neki su podneli ostavke, neki razmišljaju, neke će stranka udaljiti. Ali mopet da se vratim na to, njima nikad nije bilo ništa dovoljno strašno- rekla je Brnabić.

- Ovo što je Žaklina Tatalović uradila je monstruozno i još kaže imam dozvolu oca. I njoj je ok da dete od devet godina ide ispred kamera. Jel mi to imamo nove zakone? Jel je ok ako to kaže roditelj? Dodatno je monstruozno što kažete da je javni interes što maltretirate dete. Ovo je važan segment koliko su oni zastranili gde im ni dečija prava niszu važna. Njima je sve ok što je u njihovom interesu- rekla je Brnabić napominjući da je Žaklina Tatalović postala neko ko sam drži konferencije- dodala je Brnabić.

- Ovde su morale da reaguju socijalne službe- nadovezao se Borojević.

- Razgovor između Vučića i novoizabranog predesdnika Trampa večeras je velika stvar jer mali broj lidera ima tu mogućnost- rekao je Dačić na početku Hit Tvita.

- Mali je broj lidera i zemalja koje mogu da razgovaraju sa predsednikom Trampom i to pre nego što je izabran - rekao je Dačić.

- Ovo je neverovatna stvar za našu zemlju, dok mi sedimo ovde predsednik Vučić sada razgovara sa Trampom i Vučić je u prvih 15 lidera koji razgovara sa Trampom - dodala je Brnabić.

- Da li ćemo mi imati sagovornika koji je mnogo spremniji da čuje i sagovornika sa kojim možemo da razgovaramo - da, ali da će biti tako radikalni... Ne očekujte da će nam stvari biti lake- rekal je Brnabić.

