MILOŠ FRANCUZ HTEO DA RUŠI MOST JER SU GA GRADILI OKUPATORI, SAD OBRNUO PLOČU! Piper ogolio opoziciju, podsetio na to šta su pričali tad! (VIDEO)

Bivši portparol Demokratske stranke Srbije Uroš Piper ukazao je na licemerje lidera te partije i lažnog narodnjaka Miloša Jovanovića koji je pre četiri godine govorio da Stari savski most nije simbol Beograda, a da je sada njegov odbornik Vladimir Štimac prvi u redovima na protestima koje organizuje tajkun Dragan Đilas.

- Mislim da tu treba da imamo jedan reprezentativniji i lepši most. Dakle, nije ta ideja sama po sebi sporna, uklanjanje tog mosta. Ja moram da naglasim, delovi opozicije ili ljudi koji su nezadovoljni tom idejom koji sada od tog mosta prave simbol Beograda, to zaista nije simbol Beograda, napravili su ga okupatori. Dakle, okupaciona vojska je podigla taj most, nemačka, nacistička i kaoo takav ne simbolizuje ništa osim možda njih - rekao je Miloš Jovanović.

Piper je objasnio da sada Jovanovićev gradski odbornik Vladimir Štimac na protestima sa Đilasovom Strankom slobode i pravde traži da se taj most ne uklanja.

❗❗❗MILOŠ JOVANOVIĆ: Stari savski most NIJE SIMBOL Beograda jer su napravili nacisti, TREBA GA UKLONITI ❗❗❗



Ovo je pre tačno 4 godine govorio Miloš Jovanović!



Danas njegov gradski odbornik Štimac @stimac15 na protestima sa Đilasovim SSP traži da se taj most (za koji… pic.twitter.com/jAj0PpWMXl — Uroš Piper (@UkiPiper74) 24. новембар 2024.

- Evo šta je o mostu "Princ Eugen" (tzv. Stari savski most) Miloš Jovanović govorio 10. decembra 2020. godin - napisao je Piper uz snimak pomenute Jovanovićeve izjave:

- To su bile nekada reči predsednika DSS-a dok još nije bio u političkom savezu sa Đilasom i Ponošem! Kolege novinari, zovite, pitajte ga šta danas kaže o "Princ Eugen" mostu! - poručio je na kraju Piper.

Podsećamo, opozicionari predvođeni bivšim košarkašem Vladimirom Štimcem juče su blokirali ulice u Beogradu na vodi, a neki od njih su čak i zapretili da će političke protivnike jednog dana "juriti po ulicama".