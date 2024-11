'SRBIJA RADI, SRBIJA SE GRADI' Vučić obradovao radnike na auto-putu ka Požarevcu: Doneo im jabuke i sendviče (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je danas radnike koji izvode radove na deonici od auto-puta ka Požarevcu.

- Sendvičima i jabukama obradovali smo radnike na deonici od autoputa ka Požarevcu. Deonicu od 21km, kao i 13km od Velikog Gradišta do Golupca otvaramo do kraja godine. Celu brzu saobraćajnicu od autoputa do Golupca završićemo najkasnije u decembru sledeće godine. Srbija radi, Srbija se gradi!

P.S. Mi sendvičari pomažemo koliko možemo - napisao je predsednik Vučić na Instagramu uz snimak:

Autor: Dalibor Stankov