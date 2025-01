LAJČAK DANAS ZAVRŠAVA MANDAT: Posredovanje u dijalogu Beograda i Prištine u rukama Danca Petera Sorensena

Odlazeći izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak danas završava svoj mandat, a sutra će na dužnost stupiti njegov naslednik, danski diplomata Peter Sorensen.

Lajčakov petogodišnji mandat kao posrednika u dijalogu obeležili su Sporazum o putu normalizacije odnosa i Aneks za implementaciju koje su strane dogovorile 2023. godine u Briselu i Ohridu. Obaveze iz tih dokumenata nisu ispunjene, a Lajčak poručuje da EU treba da nastavi da igra vodeću ulogu u olakšavanju dijaloga i sveukupnog angažovanja u regionu Zapadnog Balkana. Kako je juče istakao na Delfi ekonomskom forumu odnos napore kandidata i budućih kandidata za članstvo u EU trebalo bi nagraditi.

Sorensen će dužnost zvanično preuzeti 1. februara, pošto ga je Savet EU 27. januara imenovao za specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine, sa početnim mandatom od 13 meseci. Zadaci novog specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena biće da omogući nastavak procesa dijaloga, a posebno implementaciju Sporazuma o putu normalizacije i njegovog Aneksa o primeni usvojenog u februaru i martu 2023, navodi se u saopštenju Saveta EU.

Uoči odlaska sa mesta specijalnog izaslanika EU, Lajčak je rekao da EU priprema predloge za obe strane u procesu koji će voditi šefica evropske diplomatije Kaja Kalas, uz pomoć Sorensena, kao i da Brisel namerava da ponovo pokrene razgovore na nivou lidera, posle izbora na Kosovu.

Lajčakov naslednik na ovoj funkciji Peter Sorensen ima višegodišnje iskustvo u regionu Zapadnog Balkana.

Sorensen je od 2006. do 2010. godine bio lični predstavnik u Beogradu tadašnjeg visokog predstavnika EU, a službovao je i u Prištini, Skoplju i Sarajevu. U Prištini je od 2001. do 2002. godine bio viši savetnik specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN u Prištini, a od 2002. do 2006. godine obavljao je funkciju potpredsednika Stuba IV (Obnova i ekonomski razvoj) Unmika.

Radio je i kao pravni savetnik specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN za Balkan i obavljao funkcije šefa Delegacije EU u Skoplju i specijalnog izaslanika EU i šefa delegacije EU u BiH.

