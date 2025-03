'NJIMA JE CILJ BIO NASILJE' Pavlović: Niš je slobodarski grad i ne smemo to nikad da zaboravimo!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu ali i temu nedelje na društvenim mrežama, a svi su se složili da je Pokret za narod i državu najvažnija tema.

O događajima koji su obeležili nedelju za nama u Hit tvit-u govorili su gosti Verice Bradić, Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša, Branko Babić, biznismen i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

Dragoslav pavlović napadnut je u Nišu na mestu gde je trebala da bude održana tribina.

Pucali su na čoveka u Odžacima.

Gosti su glasali za predlog brojh dva, Pokret za narod i državu.

Predlog broj jedan: Niš, Odžaci, Obrenovac, Bogatić...

Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša

- Trebao je da se održi miran skup koji je bio zakazan sedam dana ranije. Dogodila se bruka i sramota, oni su napali ljude, kada smo došli na skup pojavila se gomila ljudi koja želi da nas spreči prvo da dođemo do svoje lokacije. Kada se dogodilo to što se dogodilo ljudi su mirno krenuli svojim kućama. Onda se dogodila najgora moguća stvar, scene koje se ne zaboravljaju, gađanje kamenicama, udarci,imamo majke i bake koje su povređene- rekao je gradonačelnik Niša.

- Danijela je zaustavljena i brutalno prebijena. Zaustavio je jedan momak koji počeo da je udara. Ove scene su one gde neko na brutalan način sprečavaju ljude da odu kući. Njima je cilj bio nasilje i to je ovde samo eskaliralo. Brutalno nasilnički su gađani. Niš od pre dva dana je ušao u istoriju kao grad u kojem se tuku žene. Ja sam video odlučnost kod predsednika Vučića da se stane na put ovom nasilju. Ja apelujem na se na adekvatan način kazne- rekao je Dragoslav Pavlović.

- Siguran sam da državni organi dobro rade svoj posao i ovde svi treba da budu kažnjeni. Ovo je targetiranje naših sugrađana. Naši sugrađani žive u strahu, nisam siguran da su ovo studenti. Taj dan je grupa studenata održala u Banovini miran skup i otišla kući. Ne osvaja se vlast na ulici, ovo nije ni prirodno ni normalno.- dodao je on.

- Ovde nema nikakve namere ovo je bilo iživljavanje- dodao je on.

- Ovo je divljačko ponašanje kojem mora da se stane na put. Kakve smo slike poslali iz Niša? U Niš vole da dolaze turisti, daje primer nenasilja, Niš je slobodarski grad i ne smemo to nikad da zaboravimo. Mora da se uključi država. Deluje kao da nigde više ne smemo da se okupimo- rekao je Dragoslav pavlović.

- Odakle pravo bilo kome da zabrani deci da idu u škole. Deca imaju pravo na obrazovanje Ustavom zagarantovano- dodao je on.

-Mnogi ljudi huškaju na nasilje, to se dešavalo u Nišu. Pravili su pripreme da se desi ono što se dogodilo. Pozivam ljude na jedinstvo i staloženost. Mi moramo da garantujemo ljudima da su bezbedni u Nišu. Pozivam ljude na nenasilje- dodao je gradonačelnik ovog grada.

Branko Babić, biznismen

- Ja sam iz Ratkova, Odžaci su mesto pored. Nastupio sam prilično uzrujano posle onoga što se dogodilo. Počeo je novi talas, studenti podržavaju zborove koji podržavaju nasilnički karakter. Mi smo hteli to da sprečimo, organizovali smo se. To nisu studentski protesti, tu su oni koji podržabvaju proteste. Oni su hteli da uđu u opštinu, to je bio njihov plan. Sprečili smo incidente, međšutim ja sam sreo čoveka koji je iznosio neistine o meni, naša konverzacvija je prerasla u prepirku. Ja sam otišao nu ratkovo, a onda me je zvao drug koji je rekao da je ranjen i da ga voze u bolnicu. U tom momentu sam izbezumljen video koji objašđnjava kako sam se ja osećao u tom momentu. Mi smo navikli da su to neka mirna deca ali ne znam zašto treba da ih smatramo dobrom decom. Ja sam objavio video u kom sam rekao da je napadač Miša Miletić, a on je otac čoveka koji je mene pokušao da reketira. Međutim on nije bio napadač. Onda je napadač došao u kafić i sasuo metk. Tenzije u Odžacima su zabrinjavajuće. Najglasniji na tim protestima su ljudi koji čine mučlj i šljam u našem društvu i to sve pod plaštom da oni štite studente- rekao je Babić i dodao:

- Jako je teško shvati da postoji danas neko ko bezrezrevno pruža podršku. Studenti koji su se podigli posle nadstrešnice suz mirni studenti koji su se podigli. Međutim ja sam brzo video mračnu stranu. Proteste je organizovala Mila Pajić, ali ja sam se ogradio od nje. Ja ne mogu da poodržim nju. kjad smo došli do momenta da su to protesti za rušenje države, ja sam hteo dfa organizujemo tim.

- Ja sam ih finansijski podržavao, u našoj državi može mnogo toga da se promeni na bolje- dodao je Babić.

- Mene brine količina naroda koja podržava ove stvari. Kad izađe momak koji razbije jaje u glavu devojci umesto da je zaštiti. Gde ide ovo. Da je moje dete to bilo ne bi meni trebalo ni tužilaštvo ni policija. Mene optužuju da ja pozivam ljude na državni udar. zamislite koju količinu poruka i komentara dobijam od ovakvih ljudi, ovo je za mene poraz- dodao je Babić.

Babić se osvrnuo na temu zvučnog topa:

- Ja sam ponudio nagradu od 100.000 evra onom ko donese dokaz da je korišćen zvučni top.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije

- Ovde nisu samo studenti. Start ovih nereda je startovalo padom nadstrešnice ali to ovde nema veze. Ovde imamo najosetljiviju grupu, ženska polpulacija je danas napadnuta. Imamo poslanice koje su teško povređene. Oni su očito dobili rok i finansijska sredstva nema nikakve tajne. Oni imaju za cilj rušenje Srbije. Hrvatska ulaže velika sredstva da padne ekonomija Srbije, čeka naš Expo 2027., tužilaštvo je ovde zakazalo jer su napravili sporazum. Ovo ne sme da se dozvoli - rekao je Beriša.

- Ovde nisu preduzete pravne mere.

- Studenti moraju pod hitno da se izjasne. Druga je grupa studenata koji pripadaju određenim političkim partijama. Ovde je porazno što su to najmlađi ljudi, otkud pravo bilo kojoj organizaciji da ograničavaju studente da završe godinu- dodao je Beriša.

On zaključuje da kod nas ne blokiraju samo deca u obdaništima.

- Vi imate obavezu da školujete decu, fakultet nije obavezan. Zahvalnost u subotu pripada građanima Beograda koji su ostali u domovima sa svojom decom. Ne možete vi Đilasu da omogućite da bez izbora uzme vlast. Ne možete da predsedniku osporite rezultate. I onda nalaze te male opštine- dodao je on.

- Srbija je u velikoj nesreći koja je zadesila Makedoniju pokazali da smo prijatelji, predsednik je poslao avione po povređene koje mi lečimo. Srbija je pokazala svoju ljubav prema komšijama u regionu- rekao je Beriša komentarišući nesreću koja se desila u makedoniji.

- Postoje države koje nam se predstavljaju kao prijatelji, pokušavaju da nas ruše. Tu je i Norveška- rekao je Beriša.

Beriša je dodao da je cilj jedini da se sruši predsednik države:

- Izađite sa boljom idejom,on je legalno izabran- dodao je on.

Predlog broj dva: Pokret za narod i državu

Pokret za narod i državu, čije osnivanje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od vitalnog je značaja za Srbiju u aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Neophodno je jedinstvo političkih struktura kako bi se obezbedio dalji napredak zemlje.

- Ja sam počastvovan što sam pozvan u ovaj Pokret. On ima nekoliko ciljeva koji su bitni. On ima za cilj očuvanje Srbije, ali i Čuvanje KiM i Republike Srpske. Drugi cilj je da se napravi dobra konekcija sa Amerikom i Evropskom unijom, gde će svi građani da imaju bolju budučćnost. Jako je bitno gde je održan ovaj sastanak odakle se država vodila. Ideja je da se ovi ljudi koji su umorni, koji traže nešto što neće biti direktno vezano sa Srpskom naprednom strankom. Srbija se suočava sa nedostatkom rađanja dece. svesni smo činjenice da su studenti budućnost, oni su jedna grupa, jedan deo treba da podržimo koji žele da uče- rekao je Beriša.

