'MNOGO NAM ZNAČI NOVČANA POMOĆ SRBIJE' Sin Dragana Ristića pritvorenog u Podujevu: Teško se nosimo sa situacijom

Dragan Ristić uhapšen je 25. februara, iako su, kako kaže njegov sin, pre toga nebrojeno puta odlazili na Kosovo, u Đakovicu u kojoj su nekada živeli, na Zadušnice, u posete kada je hramovna slava Uspenja Presvete Bogorodice ili u Mitrovicu.

Miroslav Ristić, sin Dragana Ristića (76) kog je tzv. kosovska policija uhapsila 25. februara na prelazu Jarinje, zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1998-1999. godine, i koji se nalazi u zatvoru u Podujevu, kaže da za njih puno znači odluka Vlade Srbije da se osobama koje se nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na Kosovu i Metohiji isplati jednokratna novčana pomoć od 300.000 dinara.

„Ova pomoć u našem slučaju baš puno znači. Otac je poslednjih osam i po godina gledao u kući nepokretnu majku. Dolazio sam i ja iz Niša do Jagodine da mu pomažem. Međutim, sada sam angažovao ženu koja spava u kući, presvlači majku, radi poslove koje je radio otac, a sve to iziskuje mnogo novca. Tu su i troškovi za ono što njemu šaljem za njegove potrebe u zatvoru. Sve je to veliki teret za porodice, tako da nam je ova pomoć od veoma velikog značaja. Hteo bih da zahvalim Vladi Srbije i predsedniku države što brinu o nama. Bez njihove pomoći jako bismo se teško nosili sa ovom situacijom“, navodi Miroslav Ristić za Kosovo onlajn.

„Išli smo i preko prelaza Merdare i apsolutno nikada nikakvih problema nismo imali do ovoga puta. Tako da je ovo očigledno politički progon. Moj otac nije bio vojno angažovan, niti politički. Svo vreme rata, 1998. i 1999. radio je kao radnik obezbeđenja u fabrici sokova u Đakovići. Bezbroj ljudi iz Đakovice me je zvalo kada su ga uhapsili jer su ga svi znali kao mirnog, staloženog čoveka koji nije znao da se posvađa ni sa kim, a kamoli da nekome učini nešto nažao. Šta onda mi drugi Srbi da očekujemo? Ovo je velika sramota za međunarodne institucije koje nisu reagovale“, priča sin uhapšenog Dragana Ristića.

Za oca kaže da je u teškom zdravstvenom stanju, jer su mu stradali živci pazeći nepokretnu suprugu koja boluje od Alchajmera, Parkinsonove bolesti i demencije.

„On se budi preko noći. Kada smo se pre neki dan čuli iz zatvora žalio se da se to i tamo dešava i da ne može da zaspi po dva, tri sata. Čitavo telo mu je u ranama, svrbi ga, a to je znak, kažu doktori, da su mu živci popustili. Osim toga ima i visok krvni pritisak. Na insistiranje njegove advokatice doktori su ga pregledali nekoliko puta. Preko nje sam poslao lekove koje koristi, ali mi je rekao da mu jedan lek daju povremeno, a ne uvek kao što je koristio kod kuće, a glavni lek koji pije zbog krvnog pritiska, kako mi je rekao, ne dobija onaj koji sam mu ja poslao, to nije ta kutija. Da li je u pitanju drugi proizvođač pa mu daju neke svoje lekove tamo, ne znam...“, navodi Miroslav Ristić.

Inače, Miroslav se sa ocem čuo tek 16. aprila, skoro dva meseca pošto je uhapšen, a do tada su, kaže, u zatvoru sabotirali njegove pozive kada je želeo da se čuje sa članovima porodice.

„Požalio mi se da mu je jednom bilo izuzetno loše i da su tada drugi zatvorenici lupali i dozvali čuvara. Odveli su ga na pregled kod doktora koji su mu pružili urgentnu medicinsku pomoć“, kaže Miroslav.

Vlada Srbije juče je donela Zaključak na osnovu kog će osobama koje se nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na Kosovu biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 300.000 dinara

U saopštenju Vlade Srbije navodi se da se radi o osobama protiv kojih se vode montirani krivični postupci za navodno počinjene zločine tokom oružanih sukoba 1998-1999. godine nad Albancima na teritoriji Kosova, kao i u drugim montiranim krivičnim postupcima koji su pokrenuti u cilju političkog progona. Isplata pomoći, kako je najavljeno, biće realizovana u najkraćem mogućem roku.

