Dijana Hrkalović, doktor psihologije, u Novom jutru kod Jovane Jeremić govorila je o napadima na studente koji žele da uče, ali konstatnoj mržnji koja je izražena. Ona se osvrnula i na tužilaštvo koje je blago reagovalo na ovaj slučaj.

Kako je istakla, ispada da je najveći greh studenata koji žele da uče je što žele da uče i što nisu hteli da mole blokadere i fašiste.

- Za ovih sto dana koliko su u Pionirskom parku, studenti koji žele da uče su trpeli neverovatne napada i neverovatne pretnje i na kraju se to završilo ovim brutalnim napadom koji se dogodio pre desetak dana, kada su neki od njih zadobili teške telesne povrede i to je poslednji trzaj među poslednjim trzajima obojene revolucije- rekla je Hrkalović u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

Kako je istakla policija je tu ekspresno reagovala, uhapšeno je dvadesetak izvršilaca, ali ona lično nije zadovoljna radom tužulaštva.

Ona je objasnila zašto su ovi ljudi koji su napali studente fašisti.

- Od tog dana reč Ćaci je postala simbol slobode, a oni su postali naci zato što ih sve vreme progone kao fašisti, ne samo u tom napadu koji je organizovan od strane 20 lica. Na snimku se jasno vidi da je taj napad unapred pripreman. Svih ovih meseci Miloš Pavlović, ali i ostali studenti su primali pretnje na društvenim mrežama do mere da su im rekli 'ako hoćeš da učiš vrati se u svoj Doboj'. I to je jasna mržnja prema Republici Srpskoj- rekla je Dijana Hrkalović.

Ona je dodala da je zabrinjavajuće što Tužilaštvo i pravosuđe koji su poslednjih sedam meseci postali poluga obojene revolucija, koja kako kaže ne traje samo poslednjih sedam meseci.

- U ovom slučaju su reagovali blago, ne samo u ovom nego i u nekim drugim slučajevima koji su se dešavali u poslednjih nekoliko nedelja. Njihovo blago postupanje smo mogli da vidimo u svih ovih sedam meseci. Što se tiče ovog slučaja, tužilačko blago postupanje se sastoji od toga da Treće tužilaštvo nije ni htelo da postupa kad se desio taj napad pa je tek zahvaljujući Višem javnom tužilaštvu, tačnije njihovoj reakciji preuzelo slučaj. Onda su umesto da stave ubistvo u pokušaju ili teško ubistvo u pokušaju, stavili najblažu moguću kvalifikaciju sa najmanjom zaprećenom zatvorskom kaznom za nasilničko ponašanje. Takođe nisu uzeli u obzir ono što su morali da snimak pripreme napada čini više od tri lica, u ovom slučaju 20 lica, a to je organizovana kriminalna grupa. Automatski se na to delo koje im je kvalifikovano dodaje još jedno delo, a to je zločinačko udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a to znači da tu nadležnost odmah preuzima Tužilaštvo za organizovani kriminal što se takođe nije desilo. Posledice bi bile još veće jer su delovali kao organizovana kriminalna grupa,tačnije bila bi još veća kazna. Oni to ništa nisu uradili, a morali su po zakonu. Tužilaštvo i pravosuđe koje je u raljama žutih još od 2009., a sad u raljama obojene revolucije nije adekvatno postupilo ni sad kada je uhapšena dekanka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ona i još pet lica su optuženi za proneveru i pranje novca sa predikativnim delom zloupotreba službenog položaja i poreska utaja. Povećavala je plate profesorima neosnovano i oštetila je budžet Republike Srbije za 181 milion dinara, sud je oslobodio odnosno pustio da se brani sa slobode- rekla je Hrkalović.

Ona je pomenula i slučaj poslanice Ivane Rokvić koja je izvadila nož na studente za koju je dobila prekršajnu prijavu po zakonu o oružju i prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira.

Hrkalović je pomenula i slučaj koji se dogodio posle izbora u Zaječaru i Kosjeriću kada su novinarke napadnute.

- Dragana Ćendić je napadnuta i pesnicom i šamarom, njene napadače je sud oslobodio. Oni konstantno ograničavaju slobodu kretanja građanima, a pravosuđe ne reaguje na to - dodala je Hrkalović.

Ona je takođe rekla da sva ova nedela koja su počinili predstavljaju poslednje trzaje obojene revolucije koja im je propala. Postoje tri razloga zašto je propala:

- Prvi razlog je zato što je zasnivana na lako dokazivim lažima. Tu ću pomenuti Mariniku koja je deo paktea zakucavanja poslednjeg eksera u kovčeg obojenoj revoluciji. Oni su sami sebe uništili. Drugo je to što su hteli da negiraju očigledne rezultate koje je nemoguće negirati jer su vidljivi golim okom. Željko Mitrović je napravio 1000 rezultata Aleksandra Vučića, deset videa po sto rezultata, što je vidljivo, opipljivo i što niko ne može da negira. Treća greška je što su pokušavali lako dokazivo da su hteli da kriminalizuju i dehumanizuju predsednika Vučića - rekal je Hrkalović u Novom jutru.

- Moram još jednom da pomenem da niko nije osudio napade na studente, a tu posebno mislim na rektora Vladana Đokića, koje je to prvi trebao da osudi. Ta kukavica, ode u Brisel sada da kleči i moli za koji evro i da dobije instrukcije šta treba da radi i šta treba da priča ali i da dobije pare i hladnokrvno izjavi da je Srbija kriva za slom obrazovanja u zemlji- rekla je Hrkalović i poslala mu poruku:

- Ti si taj koji je kriv za slom obrazovanja i što su nam deca na ulici poslednjih sedam meseci, što nisu na fakultetima već na ulici i što ne uče nego prave žurke, a onda imaš obraza da kažeš da smo mi krivi za ono što si ti uradio. Sram te bilo, ti koji si do juče hvalio SNS i koji si do juče učestvaoavo u izgradnji Beograda na vodi, ti koji si pisao rad na temu obojene revolucije, ti koji si pisao o tome kako bi pretvorio Beograd u gej grad. Najluđe od svega izjavio je pre neki dan kada bi oni formirali vlast, ta njegova vlada gde se podrazumeva da bi on bio premijer, treba da odlučuje kome treba da se sudi. Očigledno je čovek pomešao izvršnu i sudsku vlast - dodala je ona.

Hrkalović se osvrnula i na one koji konstanto blokiraju grad i maltretiraju građane.

- Oni su tražili nekoliko puta da se 'Ćacilend' ukloni iz Pionirskog parka iako to nikome nije smetalo za prolaz. Sam Đilas je govorio ranije da niko nema pravo da blokira Beograd, kad su taksisti blokirali grad svojevremeno, a sad pokazuje svoje licemerje na delu. Sad su profesori organizovali studente da blokiraju najprometniju raskrsnic, time su zaustavili ceo Beograd, napravili totalni kolaps u saobraćaju. To su organizovali profesori koji žele da im se plati za nerad poslednjih sedam meseci i iskoristili za to kao taoce studente koji tamo dolaze zbog žurki. Oni ne žele da uče već žele da se zabave, oni misle da pomažu profesorima, koji na taj način misle da će izdejstvovati da dobiju platu za nerad- rekal je ona.

Autor: Jovana Nerić