Vučić uputio jasnu poruku: NEMA VIŠE IGRE SA DRŽAVOM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da dešavanja u zemlji utiču na život svih građana i da ekonomija raste menja nego što bi trebalo.

- Nisam zadovoiljan onim što imamo u zemlji, zto utiče na život svih građana. Naša ekonomija raste manje nego što bi trebalo, zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemaira koje neko namerno prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja, ne budimo naivni. Sve ovo što se priča su trikovi koji su već viđeni u različitim obojenim revolucijama, od Arapskog proleća do naše zemlje, nisu to neke velike novine i drugačije stvari - rekao je Vučić za Javni servis.

U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne žele izborima. Od početka su govorili da neće izbore, a onda kada smo im nudili nisu hteli, a kada su shvatili da moramo da rešavamo stvari, onda su tražili nešto što znaju da neko ne može da im ispuni da bi neredima došli na vlast.

Kako je dodao, neki ljudi su rekli, idemo da tučemo političke neistomišljenike jer su hteli da brane svoju kuću.

- Onda idemo na prostorije političkih stranaka. Nikada se nije dogodilo da neko sistematski uništava prostorije političke stranke. Nismo imali dovoljno snaga da sprečimo. Tu noć kad se to dešavalo ja sam brinuo i životu 300 ljudi jer sam video zveri koje su kidisale - naveo je Vučić.

Doživeli smo da neko ko priča o profesionalizmu, novinar N1, kaže ovde je sve mirno. Razbijaju prostorije, ali sve je mirno i u redu. E to je slika obojene revolucije u kojoj mora da se širi mržnja prema nekome. Sve su uništavali pred sobom. Ceo program se sveo na motke, šipke, kamenice, uništavanje. Za to vreme mi gradimo dva nova mosta, Klinički centar Vojvodine i mnoge druge stvari.

- Imamo neverovatno trpeljivu i strpljivu policiju. Pogledajte bandku koja ih je celo veče gađala predmetima. Policija stoji, ne mrda, ne pomera se. I banda ih bije i tuče celo veče.

Moje pitanje je ko je taj koji ih je učio da tuku policiju? Hoćete državu bez Vučića? Imaćete je za godinu dana. Samo razmislite kakvu zemlju želite u budućnosti. Je l vi mislite kada dođete na vlast, vama neko ovo neće raditi? Pa nećete smeti nigde da idete. Tražiću posebne nagrade za sve te koji trpe batine svake večeri i teške povrede. Da bi sačuvali red i poredak. Hoćete državu bez policije? Samo recite. Niste se setili da kažete da je danas sahranjena Smilja Panić? Majka Ranka Panića. Policija junački podnosi udarce.

- Niko nije jači od države. Samo je pitanje našeg doziranja. SNS ima 700 prostorija, ne znam. 1000. I sad ja moram da znam gde će imati ljude a gde neće? To je pitanje "Napali su ti zemlji, a hoćeš ti ostati u zemlji ili ćeš da se skloniš". Policija se bori koliko god može i trude se da pokrije što više lokacija. Neću da dozvolim da mi dodvoravanje nekome pomuti mozak - rekao je on.

Kako je dodao, država se vodi da bi imali ekonomski rast, gradili zemlju, brinuli o građanima, a ne da izlazite u susret nedoraslim političarima.

- Ja sam predsednik, vodim zemlju na najbolji način kako mislim, časno i pošteno. Toliko je mali broj ljudi na ulicama, posebno u Beogradu, ali i širom Srbije. Doći će izbori, glasaće za, protiv. Kada će doći izbori? Kriterijumi su takvi da mi imamo zakonski i ustavni rok. Da ti zakonski i ustavni rokovi ističu na proleće 2027. godine. E do tada će nadležna institucija da odluči kada će biti, ukoliko bude ranije. A ne kada se to vama prohte ili kada se prohte bilo kome drugom - naglasio je Vučić.

Uradili smo više u prethodnih 10 i 12 godina nego što je u Srbiji urađeno u prethodnih 60 godina. Da vas podsetim, nikada u Srbiji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada. Otkad imamo dinar kao valutu. Imamo ga u poslednjih 12-13 godina. Nikada nismo izgradili toliko puteva. Nikada toliko pruga. Nikada toliko naučno-tehnoloških centara. Nikada nismo imali tolike plate i penzije, a sad se borimo da imamo veće i o tome želim da govorim nešto. Dakle, i nastavićemo to da radimo. Vi to možete da volite ili ne volite. Možete da me mrzite koliko god hoćete. To su činjenice. A ja sam se vezao za ovu zemlju. Nigde odavde neću da idem. Ja, za razliku od onih koji bi da me ruše, nemam račune u inostranstvu. Ne plaća me niko s polja, ne plaća me niko s polja, odgovoriću vam. Nemam vile u inostranstvu, za razliku od njih, ni kuće, ni stanove, niti bilo šta drugo. Ni u Trstu, ni u Barceloni, ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Minhenu, ni u Vašingtonu, niti bilo gde drugo. Niti me interesuje. Svoj život sam posvetio i podario Srbiji. U 11 godina nisam na odmoru proveo 7 dana. I ne tražim ja da to bilo ko poštuje, bilo ko oceni i voli. Ali vam govorim koliko je meni i mojoj porodici čista savest. I zato ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim. Ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao.

- Kada bude potrebe za izborima, biće, a biće prevremeni izbori. I nemojte da se iznenadite izborima i da opet kažete sad je prerano. A pošto oni kažu da stoje odlično u istraživanjima, da imaju 703% u istraživanjima, kad pitate njihove stručnjake, samo im kažem, nemojte da se iznenadite i da mi kažete opet su prerani izbori, a nisi nam rekao na vreme.

Vučić je potom govorio i o situaciji u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.

- Kod nas Srba se sve vezuje za ličnost i šta nam okupacioni mediji prenose. Njemu je doneta presuda ne zato što je on Milorad Dodik nego zato što hoće da unište Republiku Srpsku. To je zločin bez presedana.

Vučić se osvrnuo na ekonomske mere koje slede u budućnosti.

- Mere ćemo da preporučimo u narednih deset dana. Pre svega govorimo o značajnim trgovinskim lancima, ali znate da ste manje halapljivi bili, da ste manje alavi bili, a malo više poštovali potrošače u Srbiji, do takvih mera ne bi ni došlo. Ovako će doći do mera, te mere imaju tri osnovna cilja. Prvo je povećanje kupovne moći i standarda stanovništva. Drugo je zaštita naših dobavljača, zaštita naših malih, mikro i srednjih preduzeća. I treći je smanjenje inflatornog pritiska, time jačanje naše kompletne i monetarne i fiskalne pozicije. To će biti kombinacija raznovrsnih mera, dubinskih, dugoročnih, kratkoročnih i srednjoročnih, i verujem da će ljudi zbog toga biti izuzetno zadovoljni. Konkretizujemo šta to znači za budžete kuća. To znači da će za budžete kuća, verujem da će ljudi, oko 26 do 28 milijardi evra se potrošiti u trgovinama. Ja verujem da, na različite načine, dakle. I ako to računate, ja verujem da će 36% ukupno ići na prehrambene proizvode, i voće, i povrće, i tako dalje. U tom delu, verujem da ćemo više od 20% ukupno moći da postignemo, ali im nećemo dati da se služe trikovima tipa mi kažemo 100 proizvoda su jeftiniji, oni podignu cene za 200 proizvoda. I tu nadoknade to. A ne, ne, ne. Sada ćete imati sistemski koliko maržu možete da podignete. Nema više igre sa državom, i ne možete, i nećete moći da izigrate pravila koje država postavi. Naš posao je da brinemo o građanima. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. Ne zbog ne znam koga drugog. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. I to je za nas važno.

- Za mene je važno da kažem da neće biti građanskog rata. Pokušaćemo da izbegnemo sve probleme koje neko pravi, uspećemo da nastavimo da rastemo. Niko od države nije jači, šta god radili. Ponašaćemo se kao prava i istinska demokratija za razliku od mnogih koji nam spolja drže pridike, koji ubiju boga u svakom demonstrantu gde god im se pojavi. Dakle, uvek ćemo se truditi da se od njih razlikujemo i da gledamo Srbiju u budućnosti u kojoj će građani moći da razgovaraju jedni sa drugima, a kada budu shvatili, jer ovo je terminalna, ovo je poslednja faza, faza očaja i faza nemoći, kada više nemate šta da ponudite građanima, sem batinanja, motke i svega drugog. Dakle, kada se to završi, onda smo mi spremni da razgovaramo sa njima, da čujemo sve ideje, da saslušamo, da sebe menjamo takođe, da razumemo i njihove potrebe, ali moraće da ostave motke negde drugo.

