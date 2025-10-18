Blokaderi ukrali 500 litara vina iz Rektorata! Profesor Antić pita: Kolika je materijalna šteta?

Profesor Čedomir Antić otkrio je ko se krije iza onoga što na N1 nazivaju "naša mladost, naša budućnost i nobelovci", preneli su mediji.

"Hajde da vidimo koje su materijalne štete od ovoga. Koliko je bilo vina u Rektoratu pre 1. decembra 2024. a koliko ga ima sada? Je li bilo pola tone a je l' ima sada litar?", upitao je Antić.

STUDENTI BLOKADERI POKRALI 500 LITARA VINA IZ REKTORATA!



Autor: S.M.