Blokaderi ukrali 500 litara vina iz Rektorata! Profesor Antić pita: Kolika je materijalna šteta?

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Profesor Čedomir Antić otkrio je ko se krije iza onoga što na N1 nazivaju "naša mladost, naša budućnost i nobelovci", preneli su mediji.

"Hajde da vidimo koje su materijalne štete od ovoga. Koliko je bilo vina u Rektoratu pre 1. decembra 2024. a koliko ga ima sada? Je li bilo pola tone a je l' ima sada litar?", upitao je Antić.

Autor: S.M.

