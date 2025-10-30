AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE STIGAO U SAMARKAND: Vučić na 43. Generalnoj konferenciji Uneska (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /TANJUG VIDEO ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj poseti Uzbekistanu, doputovao je u Samarkand gde se danas održava 43. Generalna konferencija Uneska.

Naime, u Samarkandu danas počinje 43. sednica Generalne konferencije Uneska (UNESCO). Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar kulture Nikola Selaković.

Događaj se održava u kongresnom centru "Put svile" u Samarkandu, a ovo je prvi put posle vise od 40 godina, da se zasedanje Generalne konferencije Uneska održava van Pariza, što za Uzbekistan predstavlja veliki međunarodni događaj i priznanje za njihovu kulturnu ulogu.

Izbor Samarkanda, jednog od najstarijih i najveličanstvenijih gradova na svetu, dodaje poseban simbolički značaj, odražavajući visok nivo međunarodnog poverenja u Uzbekistan i njegov rastući globalni ugled. Događaj će obuhvatiti više od 150 događaja koji se bave ključnim pitanjima u obrazovanju, nauci, kulturi, ekologiji, tehnologiji i komunikacijama.

U fokusu ovogodišnjeg zasedanja su teme digitalne transformacije i primene veštačke inteligencije u zaštiti kulturne baštine, obrazovanje za održivi razvoj, uloga mladih u klimatskim akcijama, kao i promocija rodne ravnopravnosti.

Prisustvovaće delegacije iz više od 200 zemalja i međunarodnih organizacija, među kojima su, pored predsednika Vučića, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, predsednik Slovačke Peter Pelegrini, generalna direktorka Uneska Odri Azulej i drugi ugledni gosti.

Ovaj važan događaj - 43. Generalna konferencija UNESKO održava se od 30.oktobra do 13. novembra, a tokom dvonedeljnog zasedanja biće usvojeni ključni dokumenti koji određuju budžet i program rada Uneska za naredni period, a države članice biraće i članove izvršnog odbora. Očekuje se da će novi šef organizacije biti imenovan tokom zasedanja u Samarkandu.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'DANAS OTVARAMO NOVO I DINAMIČNO POGLAVLJE U ODNOSIMA SRBIJE I UZBEKISTANA' Predsednik Vučić se oglasio iz Taškenta! Svečano dočekan uz najviše počast

Politika

VUČIĆ I PUTIN SE SASTALI U PEKINGU! Predsednik Srbije mu se obratio na ruskom jeziku: Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakave sankcije

Politika

Vučić i predsednik Uzbekistana posadili drvo: Simbol prijateljstva koji govori više od reči!

Politika

VUČIĆ IZ TAŠKENTA: Dan posvećen napretku privredne saradnje! Budućnost leži u azijskim zemljama među kojima je i Uzbekistan

Politika

(UŽIVO) SVEČANI DOČEK PREDSEDNIKA SRBIJE U TAŠKENTU: Uz srpsku trobojku, himnu i smotru garde, Vučić prethodno položio venac na Spomenik nezavisnosti

Politika

Predsednik Srbije stigao u Budimpeštu: Vučić i članovi Vlade danas na drugoj sednici Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske