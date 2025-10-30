AKTUELNO

PREDSEDNIK SRBIJE NIJE KRIO PONOS U SAMARKANDU Vučić: Ponosni smo na bogatstvo naše zemlje i na članstvo Srbije od samog početka u prestižnoj Unesko porodici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj poseti Uzbekistanu, doputovao je u Samarkand gde se danas održava 43. Generalna konferencija Uneska.

Naime, u Samarkandu danas počinje 43. sednica Generalne konferencije Uneska (UNESCO). Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

"Srbija je ponosna što je od samog početka aktivna članica prestižne UNESCO porodice"

- Srbija je ponosna što je od samog početka aktivna članica prestižne UNESCO porodice. Ponosni smo na bogatstvo naše zemlje kulturnim, istorijskim i prirodnim nasleđem, a koje je u velikoj meri prepoznato i uvršteno na UNESCO Listu svetske baštine. Na to ne gledamo samo kao na priznanje naše bogate istorije i tradicije, već i kao na veliku odgovornost i obavezu da naše kulturno nasleđe čuvamo, štitimo i negujemo za buduće generacije.

- Srbija će, kao i do sada, nastaviti da pruža konstruktivan doprinos i učiniće sve da UNESCO očuva svoj osnovni mandat izgradnje i očuvanja mira kroz obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju 43. zasedanja Generalne konferencije UNESCO u Samarkandu.

