OVO JE MERIMA (24) KOJA JE NAPALA POLICAJCA ZBOG ĆACILENDA: Došla iz BiH pre mesec dana, jutros ušetala u stanicu sa nožem! (FOTO)

Merima A. (24) državljanka BiH, hospitalizovana je na VMA nakon što je jutros oko 4 sata napala policajca u PS Savski venac.

Ona je ušla u PS Savski venac i raspravljala se sa policijskim službenikom V. V, tražeći mu da policija "ide u Ćacilend", a potom je na njega nasrnula nožem.

- Videvši da devojka ima nož kod sebe, policajac je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M.A, koja je pokušala da ga ubode nožem. V.V. se izmakao i izašao iz stanice - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Međutim, kako ističu, Merima A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Policijskom službeniku V.V. su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede i on je otpušten iz zdravstvene ustanove. Merimi A. su konstatovane teška telesna povreda u vidu prostrelne rane natkolenice i ona će biti podvrgnuta operativnom zahvatu.

Njoj će biti određeno zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Merima A. bila je aktivna na društvenim mrežama i podržavala je blokadere.

Utvrđeno je da je ona ušla u Republiku Srbiju 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno boravište.

Prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom.

Autor: D.Bošković