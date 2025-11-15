AKTUELNO

PONOVO USTAŠKO DIVLJANJE U KOMŠILUKU: Grupa ekstremnih desničara ispred Srpskog narodnog veća u Zagrebu, puštali Tompsonove pesme

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/HINA/Denis Cerić ||

Nekoliko ekstremnih desničara protestovalo je ispred prostorija Srpskog narodnog veća u Zagrebu, u ime Autohtone-Hrvatske stranke prava.

Skup je predvodio lider te stranke Dražen Keleminec, a okupljeni su odmah po dolasku istakli stranačke i hrvatske zastave i puštali muziku pevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pesmama i na nastupima glorifikuje ustaštvo.

Kako prenosi portal „Indeks“, prisutne su bile i jake policijske snage.

Keleminec je najavio i, kako je kazao, „politički koncert“ 28. decembra ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći da je prethodni koncert Tompsonu zabranjen.

Foto: Tanjug/HINA/Denis Cerić

Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom".

Među demonstrantima je bio i glumac Alin Kavur, poznat kao Dado iz serije "Smogovci". Zbog te izložbe policija je pre nekoliko dana sprečila oko 40 maskiranih muškaraca da uđu u prostorije tokom otvaranja.

Autor: D.Bošković

