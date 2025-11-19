'NAŠLI SMO SE U TEŠKOJ SITUACIJI, NE NAŠOM KRIVICOM' Predrag Jeremić za Pink o SUDBINI NIS-a: Verujem da će državni vrh Srbije naći PRAVO REŠENJE (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se konačna odluka za rešenje za NIS mora doneti u narednih par dana i dodao da, ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a ukazujući da ne želi da dođe do konfiskacije i otimanja bilo čije imovine.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, veruje da će državni vrh Srbije uspeti da nađe neko rešenje i zajednički jezik sa ruskim partnerima.

- Nadam se da ćemo ubrzo, uz naše ruske partnere, naći neki model za rešavanje ove teške situacije u kojoj smo se našli, ne naravno našom krivicom. Ono što je bitno, moramo da vidimo ukoliko mi budemo kupovali NIS da li ćemo kupiti sve ono što je bivša vlast prodala, praktično poklonila i koliko će to koštati. Ne sumnjam da će državni vrh Srbije naći pravi modelitet i rešenje, te da će NIS nastaviti da radi - rekao je Jeremić i dodao:

- Verujem da će se dogovoriti, čak i da se izvrši ta prinudna uprava. Čak i da NIS ostane u vlasništvu Rusije, verujem da će se naći neki zajednički jezik. Pitanje je i kako će SAD gledati na sve i da li će dozvoliti neke stvari - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da prilikom prodaje NIS-a, nije bilo poznato čak ni šta sve NIS poseduje.

- Jeste NIS bio u problemima jedan period, ali godinama i pametnom politikom te firme postao je stabilan. Ne mogu da shvatim da mi prilikom te prodaje nismo znali šta sve tačno NIS poseduje - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na skandalozne scene viđene su na stadionu "Pod Goricom" tokom meča Crna Gora - Hrvatska kada su hrvatski navijači skandirali proustašku parolu "Za dom spremni", a potom vređali Srbe usklicima "Ubij Srbina" i "Ko ne skače pravoslavac".

- Ovo nije samo horda navijača, već politika Hrvatske od vremena Franje Tuđmana koja se povampirila i evo je i dan danas. Vaspitavani su u tom tonu da mrze Srbina i mrze pravoslavlje. Najgore je što deo rukovodstva Crne Gori ide na obeležavanje "Oluje", veseli se sa njima i proslavlja to. Nemam reči za ono što se desilo. Nezamislivo je da se sada pojavljuje taj Adrija Hebrag i da deli savete, kao i da se kao brine za Srbiju. Očigledno žele da predstave da je tamo bio Diznilend umesto logora i da smo mi sami sebe ubijali i proterivali. Hrvati očigledno i dalje ne žele da se suoče sa zločinima koje su činili i nad Srbima, Romima i Jevrejima - rekao je Jeremić.

Jeremić smatra da bi pojedine zemlje Evropske unije odavno ušle u rat sa Rusijom da imaju podršku Amerike, što sa Donaldom Trampom na čelu nije slučaj.

- Pojedine evropske zemlje očigledno žele da uđu u rat sa Rusijom i ušle bi one do sada, ali je očigledno da na smeju, jer Amerika sa Donaldom Trampom nije zainteresova za takve neke avanture, pogotovo jer znaju koje su posledice. Zemlje su ekonomski oslabile, vojske nemaju, a žele da uđu u rat. Pojedine zemlje moraju da shvate, mi Srbi smo njihove zemlje oslobađali, a oni nemaju zahvalnost, tu mislim na Hrvatsku i Crnu Goru - rekao je Jeremić i dodao:

- Oni traže od Srbije da uvede sankcije Rusima i potpuno prilagođavanje politici zemalja EU, ali mi možemo da vidimo da ni same zemlje Evropske unije nisu složne po pitanju Ukrajine - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić