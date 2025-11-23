Mrdić za Pink: Sutra se vraćam na svoj posao u Skupštinu Srbije! Boriću se dok sam živ

Narodni poslanik Uglješa Mrdić, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, da se sutra vraća na posao u Skupštinu Srbije i da nastavlja borbu za istinu i pravdu, da se tužilaštvo i sudstvo vrati pod kontrolu države, institucije čiji su delovi oteti od države.

- Boriću se dok sam živ - ističe Mrdić.

Kako kaže, setom pravosudnih zakona se postiže bolja reorganizacija rada tužilaštva i sudstva u Srbiji.

- Kada govorimo o reorganizaciji sudstva, u mom predlogu je da Treći osnovni sud u Beogradu bude podeljen na treći i četvrti, kako bi jedna pokrivao Novi Beograd, a drugi Zemun i Surčin. To je dobro i zbog EXPA 2027 i zbog mogućnosti kasnije da imamo dosta predmeta zbog većeg broja stanovnika i svega što ide uz to - ističe Mrdić.

Kako kaže, po ugledu na ceo svet, ne možemo da imamo u Beogradu na jedan Sud, tri Tužilaštva. Treba da bude jedan Sud, jedno Tužilaštvo.

- Tu prvenstveno mislim na Viši sud u Beogradu, a tu treba da bude i Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, na taj način ćemo sprečiti mogućnost da tužilac, u ovom slučaju Mladen Nenadić, da postupa samostalno od Ustava, zakona, države i da radi šta god hoće, jer će iznad sebe imati kontrolu - rekao je Mrdić.

Ističe da treba da bude i redovniji izbor istaknutih pravnika.

- Tužilaštvo je dalo veliki doprinos u celoj ovoj situaciji, TUžilaštvo treba da bude samostalno od pritiska, ali ne samostalno od države. Ne da imamo situaciju da Zagorka Dolovac kao vrhovni javni tužilac, ne samo da vrši pritisak, već postavljaju svoje ljude ne bi li na taj način kontrolisali situaciju - rekao je Mrdić.

Ističe da to što ćute i ne izlaze sa saopštenjima, kada se ne obraćaju javnosti o najaktuelnijim temama, to postaje preduslov za zbunjivanje javnog mnenja. Dodaje da su namerno radili to što su radili, kako bi zbunili javnost i dali su svoj doprinos u pokušaju obojene revolucije.

Autor: A.A.