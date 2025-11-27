ČEKA SE ODLUKA OFAK-A Vučević: Za nas je važno da se dozvoli da rafinerija radi dok se završi prodaja ruskog udela u NIS-u; Evo šta je rekao za predstojeće izbore

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na Pink televiziji da šta god da uradi predsednik države tajkunski mediji već za to imaju pripremljen tekst.

-Ako kaže da neće ići u nacionalizaciji, mi iz SNS ga snažno podržamo, onda je on ruski čovek. Ako uradi drugačije, onda je okrenuo leđa Putinu. Oba teksta su u fioci, samo čekaju da ih izvade. Mislim da smo to svi shvatili. Za nas je važno da vidimo koja je odluka OFAK. To nije da kupujete kilo jabuka, da izmerite i platite. Velika je kompanija. Za nas bi bilo veoma važno da se dozvoli da rafinerija radi dok se završi prodaja ruskog udela u NIS. Sve drugo zaista pokazuje da se kažnjava Srbija koja ničim nije doprinela ratu u Ukrajini. Za nas to mnogo znači, to znači život - rekao je Vučević.

Kad je u pitanju kampanja za izbore, Vučević smatra da je do sada bila mirnija i normalnija, nego letos kada su bili izbori u Zaječaru i Kosjeriću.



-Nismo imali takvu atmosferu. Nadam se da niko od aktera neće imati nameru da to radi. Nadam se da će građani Negotina, Sečnja i Mionice moći da glasaju normalno. Teški izbori za našu listu. Shvatamo da su blokaderi favoriti, ali borićemo se da pobedimo. Ponosni smo na naše kandidate. Od njih očekujemo da budu sa narodom, da razgovaraju i odgovaraju. Hoćete da imate predsednika opštine koji je odgovoran ili ovaj što će se posvađati sa drugima, nema škola, vrtića - rekao je Vučević.

Autor: S.M.