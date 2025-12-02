'KAZNILI SMO IH JOŠ JAČOM POBEDOM' GLIŠIĆ: U nedelju su blokaderi ponovo ponudili svoj ustaljeni politički program: Nasilje, pretnje i zastrašivanje

Na lokalnim izborima održanim u nedelju u Mionici, Negotinu i Sečnju pobedile su liste okupljene oko SNS. Povodom pobede SNS-a u tri opštine, oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zahvalio građanima na ogromnoj podršci, dodajući da mu je drago da građani razumeju ko se bori za interes Srbije.

Ministar za javna ulaganja i predsednik izvršnog odbora SNS Darko Glišić istakao je za Novo jutro da blokaderi primenjuju svoj politički program, a to je nasilje, pretnje, zastrašivanje, gde na taj način pokušavaju da postignu neki rezultat.

Identično je u odnosu na prethodne izbore, samo su građani kaznili sve to, jačim rezultatom.

- Čestitam svim ljudima koji su vredno smireno, radili da se ostvari ovakav rezultat i pokazali da rezultatima, posvećenošću može da se dođe do rezultata. Ljudi ne žele nasilje, divljanje koje ljudi na dnevnom nivou rade... Aktivisti su upadali u dvorišta, dozvoljavali su sebi svašta... Odjednom su zaprepašćeni kako su izgubili ubedljivije u odnosu na pre 6 meseci... Mionica i Kosjerić su dve opštine koje su susedne, razdvajaju ih Divčibare... Mionica ima ime po selu iz Kosjerića, dakle to je to poreklo - naveo je Glišić.

Ako smo u Kosjeriću pobedili 14-13, sada je 22-16, dodaje Glišić navodeći da je pobeda još ubedljivija.

U Negotinu i Sečnju smo imali blistave pobede, rekao je Glišić.

- Razlika između nas i njih je ta da uvek izvlačimo pouke, da budemo kritični, a oni svaki svoj poraz pretvaraju u pobedu. Moja Zveuda koju mnogo volim i navijam, je dobro igrala protiv Porta u Ligi Evrope, mi smo moralni pobednici, ali smo rezultatom izgubili - napravio je pralelu Glišić.

Oni su doveli proverene nasilnike, samo su se u Mionici ljudi suprotstavili, u odnosu na druga mesta.

- Oni su ujutru, oko osam sati, upali u dvorište i kuću Bobana Jankovića. Maloletno dete mu je tada bilo u kući, dok je on bio sa suprugom na biračkom emstu. Ko je to dozvolio? Jesu li to te vaše nove bloakderske vrednosti? Mislite da se to sme? Ne. Oni nekome otimaju... Ja sam bio zgranut, kako neki mladi ljudi, koji nisu imali ni prvo brijanje, upadaju u nečiju privatnu svojinu. Nije me prošlo to zgražavanje još... Uveče kada je stigao rezultat, oni su opet moralno pobedili. Razlika između nas iz izbornog ciklusa, pa to je sve veće i veće u odnosu na njih - kaže Glišuć.

Glišić je potom komentarisao rad opozicionih medija, ističući da su, na primer ljudi koji su uništavali kafanu u selu Rajković blokaderi, šta ti mediji neće reći.

- Oni će reći da su to Vučićevi batinaši, ili da ih ne vlast poslala, a to su oni. Svi su napadnuti od grupe koja je nasrnula na taj lokal. Ovi ljudi koji kidišu su pripadnici bloakderske liste... Nasrću i demoliraju... Eto, to rade - dodaje Glišić.

Ko je tog jutra ubo čoveka ispred skupštine? Blokader. Blokader je pucao u čoveka ispred skupštine, i tu vam je sve jasno, dodao je potom Glišić.

Autor: D.Bošković