DA BLOKADERI DOĐU NA VLAST NASTAO BI NOVI GOLI OTOK' Đukanović: Njihova politika je izopštavanje svakog ko drugačije misli

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji iza nas, blokaderskom nasilju, odmetnutom tužilaštvu i predstojećoj legalizaciji govorili su: Aleksandra Sofronijević, ministarka građevine, Andrijana Nešić, urednik portala "Večernje novosti" i Vladimir Đukanović, advokat.

Predlog broj 1 - Priznaj ĆACI

Slučaj zlostavljanja Vuka (13), dečaka iz Kraljeva kog je grupa vršnjaka-nasilnika maltretirala na ulici uz povike da je "ćaci" šokirao je Srbiju.

Maloletni nasilnici su ga presreli na ulici, udarali ga granama i gađali kamenjem, i sve to su snimali. Jedan dečak je terao Vuka da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je "ćaci". Na kraju, hvatali su ga za međunožje i terali da siđe u reku Ibar.

Govoreći o ovom stravičnom slučaju Đukanović je rekao da je ovde došla ideologija izopštavanja svakog ko misli drugačije.

- Pominje li danas neko ranjenog čoveka u Ćacilendu, ne, nego će onaj ko je pucao da bude heroj... Nemojte zaboraviti, kada su počele blokade, da su pojedini direktori izvodili decu iz škole na ulicu - počeo je Đukanović i dodao a su oni upravo želeli da dobiju ovaj proizvod:

Dobili su šta su želeli, radikalizovani deo ljudi koji je spreman da se digne u vazduh ako treba... Ti si ćaci, đubre, škart i treba da umreš, a mi smo elita i imamo pravo da vas ubijemo - i mi moramo da shvatimo šta postoji kod nas.

Đukanović je rekao da ne treba da se začudimo ako neko nekog ubije.

- Njima je krivo što naš aktivista u Ćacilendu nije poginuo... Ovde postoji ozbiljan sukob legitimne vlasti i ozbiljne duboke države koja hara ovim sistemom, oni drže škole, umetnost...i pored toga boriti se je jako teško... Ja sam ponosan što sam Ćaci - kazao je Đukanović.

On je rekao da je jedna teroristkinja koja je hapšena u Novom Sadu to smislila.

- Napisali su termin pogrešno, to je ona napisala pogrešno, a danas je Ćaci po njima osoba koja ne zaslužuje da živi, koju imaju pravo da ubiju, jer su oni elita - naveo je Đukanović.

Nešić je rekla da za blokadere Ćaci označava nešto negativno.

- Za njih su to ljudi koji ne treba da postoje i koji ne misle kao oni. Oni na taj način pokušavaju da demonizuju sve ljude koji misle drugačije od njih - kazala je Nešić i dodala da takozvana elita smatra da te koji misle drugačije treba maltretirati.

Kako je rekla, stravično je šta je dečak u Kraljevu doživeo i strašno je što se to širi medijima i što neki aplaudiraju nasilju.

Ovde, pored tog strašnog trenutka da jedno dete proživljava vršnjačko nasilje, imamo i nastavak, upozorava Nešićeva.

- Mržnja se širi na mrežama, podržava se taj narativ i to nasilje u nekim drugim "medijima", gde oni aplaudiraju tom nasilju. Sve to je posledica onoga što blokaderi sprovode na ulicama, bilo da su oni koji fizički blokiraju ulice ili njihovi ideolozi, među kojima je mnogo političara - izjavila je Nešić.

Nešić je rekla da se danas čula sa majkom dečaka koja je prava majka hrabrost koja se bori za svoje dete.

Sofronijević je kazala da su Ćaci danas svi oni koji misle drugačije.

- Samo nasilje je samo po sebi strašno, a nasilje prema deci je najstrašniji čin koji može postojati i direktna je posledica onog što se dešava poslednjih godinu dana - rekla je Sofronijević i pojasnila da se radi na dehumanizaciji i da pre nego što osudimo decu treba da pogledamo u oči roditelje.

- Mislim da je vreme da ogromna većina Srbije kaže da je bilo dosta, da se vratimo tradicionalnim i hrišćanskim vrednostima - istakla je Sofronijević.

Đukanović je rekao da kada bi blokaderi došli na vlast, onda bi nastao novi Goli otok.

- Njihova politika je izopštavanje svakog ko drugačije misli, svako ko drugačije misli za njih je marva... To je ono što se dešava u svetu, a sada se preselilo i kod nas - naveo je on i istakao da mi i dan danas ne znamo ko se nalazi na studentskim listama.

Sofronijević je rekla da je ona i majka i baka i da je majka ovog dečaka majka hrabrost napominjući da je vreme da se ovakvo ponašanje zaustavi.

Đukanović je naveo da se plaši da će ovakvih slučajeva biti sve više.

- Nama su se fakulteti i srednje škole pretvorili u kasarne, ne uči se gradivo već da se pobunite u društvu... Zato ćete na našu žalost imali veliku emigraciju studenata na strane fakultete - upozorio je Đukanović.

Predlog broj 2 - Zabrana za urednika

Upitan da li je normalno da u demokratskoj državi advokat Zdenko Tomanović koji se zalaže za slobodu govora traži zabranu rada novinara Đukanović kaže da on nije običan advokat već da je advokat Dragana Šolaka.

- On ima pravo da zastupa koga hoće, ali ovo je strašno. Ovog nije bilo od 1945. godine. Šta je ovde problem? Kada ja tužim nekoga da svi kao funkcioneri treba da malo više trpimo, pa tužbu odbace, ali kad nas tuže, ja redovno moram da platim - pojasnio je Đukanović.

Kako kaže, kada se osudi urednica Večernjih novosti, to im je super.

- To su ti dupli aršini koji vladaju, donekle moram da krivim i vlast koja im je to dopustila, jer ovakvo ponašanje njihovo je prešlo sve granice - kazao je Đukanović.

Nešić je rekla da je Tomanović posle suđenja rekao da je dobro što joj je zabranjeno da radi godinu dana.

- Dakle dobro je ljude ostavljati bez posla jer ste blokaderu rekli da je blokader... Njega je uvredilo da je blokader, vođa blokadera, mozak operacije blokadera i ja ne mislim da sam ikog uvredila ili slagala - rekla je Nešić i pojasnila da je navela samo ono kako se on predstavlja u javnosti.

Nešić je rekla da sudija koji ima jasno pomenute stavove, koji su se mogli čuti i u puštenom prilogu, nije izuzeta.

Advokati su podneli zahtev za izazuće sudije Tatjane Bizmarević Janjić, ali zamenik predsednika Prvog osnovnog suda Vesna Živković je to odbila, iako je Tatjana Bizmarević Janjić javno podržala blokadere, podseća ona.

- Nismo pomislili da će biti ovako drakonska kazna - kazala je Nešić i dodala da se sve vreme osećala kao građanin drugog reda.

Kako je navela, sudija je rekla da podržava blokadere i sama otkrila da zna da neće biti izuzeta.

Đukanović se nadovezao i upitao kako se može objasniti da sudije učestvuju na protestu ili kako se može objasniti da tužioci idu i sastaju se sa američkim ambasadorom.

Sofronijević je rekla da mora da se napravi sistem, jer samostalnost ne treba i ne znači samovolju.

- Mislim da bi set zakona trebalo da bude donet, da bi se to sistemski promenilo - navela je ona.

Predlog broj 3 - Svoj na svome

Sofronijević je govoreći o ovom predlogu rekla da od kad je zakon stupio na snagu u oktobru ministarstvo se sprema za sutrašnji dan.

- Ovaj zakon se najviše bavi stanovanjem. Po ranijem zakonu, bilo je negde oko 2 miliona, polovina su bili stambeni i ekonomski objekti. Ovaj zakon se praktično, glavni reflektor bio je uperen pronalaženju najboljih rešenja. Jedan od osnovnih ciljeva ovih zakona bio je da se zaštiti dom i porodica - kazala je Sofronijević.

Kako je navela, ovim zakonom se ne rešavaju urbanistički i tehnički problemi, već se nešto što neko koristi dugo prevodi u pravno vidljivo.

- Mi od nultog dana pričamo da ovo nije ni ozakonjenje ni legalizacija i ono što mogu da kažem, jer sam učestvovala u pisanju i tih zakona kada su donošeni. Ono što razlikuje sadašnji od ranijih zakona je to što je ovo par ekselans pravno pitanje. Ovim se ne rešavaju urbanistički i tehnički problemi, odnosno ne rešavaju ta pitanja, već se nešto što neko koristi godinama i decenijama prevodi u pravo svojine. To je najsličnije procesu formalizacije - kaže ministarka, i dodaje da time država dobija uređeno stanje na svojoj teritoriji.

- Vi danas imate jednu nebuloznu situaciju, ako mogu tako da kažem, da ne znate ko je vlasnik kuća koje su izgrađene. Jedna od prvih stvari je da imamo uređenu svojinsku listu, uređene stvari za svaku državu. kada govorim o tome zašto unovom zakonu imamo posebne odredbe za urbanizam. Prvi korak je uređivanje prava svojine, ali to kada se desi, i kada se završi nastaje novi planski talas. Ne smeno dovesti u neravnopravan položaj savesne i nesavesne gradtelje - kaže Sofronijević.

- Zakon se bavi i uređenjem neformalnih naselja. Stabilizacijom tih odnosa imamo stabilnije ekonomsko okruženje - rekla je ona.

Na pitanje šta građani dobijaju novim Zakonom, Sofronijević kaže da upisom prava svojine vlasnik takvog objekta ima sva prava vlasnika koji je gradio po regularnim propisima.

- Zabeležba je obaveštenje i upozorenje trećim licima koji bi kupili tu nepokretnost, da znaju da je to objekat za koji nije tražena dokumentacija. Šta dobija građanin, dobija da kada bi takvo lice htelo da dogradi svoju nepokretnost, ne bi moglo, jer nije bilo upisano. Dalje, priključenje nelegalno na komunalne usluge bilo bi krivično delo. Stiču se uslovi da se legalno priključite na komunalnu infrastrukturu. Dalje, kao vlasnik upisanog objekta stičete mogućnost da podignete hipoteku, uzmete kredit i rešite neko svoje važno životno pitanje - kaže ministarka i dodaje:

Konačno, skida se iznad glave onaj strah ljudi da će vam sutra neko porušiti objekat koji ste gradili. Dom, porodica, stanovanje. Zakon pravi jednu vrstu pozitivne diskriminacije.

Đukanović je rekao da će sada sve biti upisano, a da će kasnije morati da se prijavi svaka gradnja.

Kako je naveo, životne teme i ključne teme, to koliko se gradi i radi, turizam, to nisu teme.

- Šta je tema? Ministar Selaković. Neko vodi besomučnu kampanju protiv rukovodstva i njega praveći aferu oko nečega što ne postoji... Neko vas tereti da ste naneli štetu kulturnom nasleđu koje je srušeno u bombardovanju - ocenio je Đukanović.

On je istakao da je prvo izmišljena priča da se nije odazvao.

- Druga stvar, dolazi tamo novinarka Krika i postavlja ministru pitanje tako što citira izjavu koju je neko dao pred tužioce... Odakle to tebi. To je pokazatelj kako TOK zajednički sa tim medijima vodi postupke - izjavio je Đukanović.

Glasanje

Nešić je glasala za predlog Svoj na svome.

Sofronijević je glasala za prvi predlog.

Đukanović je glasao za predlog Svoj na svome.

Pobednički predlog je predlog broj 1 - Priznaj Ćaci.

