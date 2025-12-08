Ministar Vujić: Dolovac krši zakon ukoliko je potpisala sporazum bez saglasnosti Vlade

Gostujući u jutarnjem programu TV Pink, ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da bi vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac „apsolutno prekršila zakon“ ukoliko je, kako mediji prenose, potpisala sporazum sa Eurojustom bez prethodne saglasnosti Vlade Srbije.

Vujić je naveo da je Eurojust mreža država članica EU i zemalja pristupnica kroz koju se sprovodi međunarodna tužilačka saradnja, ali da „nema dileme“ da svaki sporazum takve vrste mora da prođe jasnu proceduru i biti odobren od strane Vlade.

„Svako, pa i vrhovni javni tužilac, mora imati saglasnost Vlade za potpisivanje bilo kakvog sporazuma. Ukoliko je potpisan sporazum bez te procedure, to je apsolutno kršenje zakona“, rekao je ministar, dodajući da Vlada i Ministarstvo pravde do sada nisu bili obavešteni o tome, niti im je tekst dokumenta dostavljen.

On je istakao da je moguće da se radi o neformalnom memorandumu o razumevanju, ali da će to moći da se proceni tek kada dokument bude zvanično objavljen.

Vujić se osvrnuo i na situaciju u vezi sa sednicom Odbora za pravosuđe, na kojoj su poslanici jednoglasno odbacili izveštaje tužilaštva za proteklih pet godina.

Podsetio je da Ustav obavezuje vrhovnog javnog tužioca lično da podnosi izveštaj o svom radu i radu tužilaštava, naglašavajući da njeni zamenici nisu ovlašćeni da je zamene.

„Ustav izričito kaže da izveštaj podnosi vrhovni javni tužilac. Ne možete poslati zamenike. To nije stvar dobre volje – to je ustavna obaveza“, rekao je Vujić.

On je dodao da neusvajanje izveštaja ima jasne posledice, jer ukazuje na ozbiljne nedostatke u radu i otvara pitanja odgovornosti. Prema njegovim rečima, izveštaji moraju sadržati rezultate, trendove kriminala, podatke o postupcima, kao i finansijske efekte, budući da troškove neuspešnih postupaka snosi Republika Srbija.

Vujić je poručio da Narodna skupština, kao organ koji bira vrhovnog javnog tužioca, ima pravo da pokrene pitanje njegove odgovornosti i smene ako oceni da za to postoje razlozi.

„Skupština je ta koja bira, i samim tim ima pravo da preispituje svoj izbor i otvori pitanje odgovornosti“, zaključio je ministar.

Autor: S.M.